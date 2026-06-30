Введение ордена Европы: Раде рекомендуют принять законопроект

Орденом Европы предлагается награждать граждан Украины и иностранцев.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15359 о внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины».

30 июня Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект Закона Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины"».

Орденом Европы предлагается награждать граждан Украины и иностранцев за:

выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе;

весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы;

укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружественных и всесторонних отношений между народами.

Комитет рекомендовал Верховной Раде включить проект Закона в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, сократить сроки внесения альтернативных законопроектов до начала рассмотрения указанного вопроса и, по результатам рассмотрения в первом чтении, принять его за основу и в целом.

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