Запровадження ордена Європи: Раді рекомендують прийняти законопроєкт

Орденом Європи пропонується відзначати громадян України та іноземців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону 15359 про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України».

30 червня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України»».

Орденом Європи пропонується відзначати громадян України та іноземців за:

- визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;

- вагомий внесок у надання допомоги Україні для посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи;

- зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру, добросусідства та розвитку дружніх і всебічних відносин між народами.

Комітет рекомендував Верховній Раді включити проєкт Закону до порядку денного п’ятнадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів до початку розгляду зазначеного питання та, за наслідками розгляду в першому читанні, прийняти його за основу та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.