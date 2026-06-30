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Повне перезавантаження трудових відносин: що пропонує законопроєкт про нову систему оплати праці

20:49, 30 червня 2026
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Документ передбачає створення спеціальних інструментів регулювання — Виконавчого та Генерального табелів, які визначатимуть допустимі межі річної оплати праці для посад у сфері публічної служби.
Повне перезавантаження трудових відносин: що пропонує законопроєкт про нову систему оплати праці
Фото: dtkt.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», на розгляд Верховної Ради у першому читанні очікує законопроєкт № 14387 «Про справедливу систему оплати праці в Україні». 18 лютого Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту включити документ до порядку денного та прийняти його за основу.

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Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради зазначила, що документ пропонує повністю переглянути підходи до формування заробітної плати та встановити єдині правила для державного, приватного і громадського секторів.

Що пропонують змінити?

  1. Перехід на грейдову систему оплати праці

Замість звичної тарифної сітки пропонується впровадження грейдів — системи, де рівень оплати визначатиметься складністю посади, відповідальністю, кваліфікацією працівника та ринковою вартістю роботи.

Фактично це означає відхід від формального підходу до більш гнучкої моделі винагороди.

  1. Нова структура заробітної плати

Законопроєкт передбачає поділ виплат на три складові:

  • основна (стала) заробітна плата;
  • додаткова (варіативна) частина — премії, доплати, надбавки;
  • додаткові бенефіти від роботодавця — соціальні пакети, програми підтримки працівників, інші форми заохочення.
  1. Мінімальна зарплата — як гарантований соціальний стандарт

Документ уточнює, що мінімальна заробітна плата є державною гарантією, нижче якої роботодавець не має права оплачувати виконану працівником норму праці незалежно від форми власності підприємства чи системи оплати.

  1. Встановлення єдиних принципів формування оплати праці

Серед основних принципів:

  • справедливість;
  • недискримінація;
  • ринкова відповідність;
  • фінансова обґрунтованість;
  • прозорість;
  • стабільність;
  • добровільність погодження умов оплати праці.
  1. Введення режиму конфіденційності заробітної плати

Одна з найбільш дискусійних новел — запровадження так званої таємниці оплати праці.

Під захистом може опинитися інформація щодо:

  • посадових окладів;
  • структури заробітної плати;
  • індивідуальних нарахувань конкретним працівникам;
  • внутрішніх систем преміювання та інших програм заохочення.
  1. Нові механізми державного контролю

Передбачається створення спеціальних інструментів регулювання — Виконавчого та Генерального табелів, які визначатимуть допустимі межі річної оплати праці для посад у сфері публічної служби.

Коли можуть запрацювати зміни?

У разі прийняття закон набере чинності з 1 січня 2027 року.

Важливо й те, що після набрання чинності саме цей закон матиме пріоритет, навіть якщо інші спеціальні закони передбачатимуть вищі граничні розміри оплати праці.

Що це означає для роботодавців?

У разі ухвалення бізнесу, державним органам та кадровим службам доведеться переглянути внутрішні положення про оплату праці, системи преміювання, штатні розписи та підходи до кадрової політики.

Законопроєкт може стати точкою повного перезавантаження трудових відносин у сфері винагороди за працю.

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