Полная перезагрузка трудовых отношений: что предлагает законопроект о новой системе оплаты труда

Документ предусматривает создание специальных инструментов регулирования — Исполнительной и Генеральной таблиц, которые будут определять допустимые пределы годовой оплаты труда для должностей в сфере публичной службы.

Фото: dtkt.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится рассмотреть в первом чтении законопроект № 14387 «О справедливой системе оплаты труда в Украине». 18 февраля Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня и принять его за основу.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отметила, что документ предлагает полностью пересмотреть подходы к формированию заработной платы и установить единые правила для государственного, частного и общественного секторов.

Что предлагают изменить?

Переход на грейдовую систему оплаты труда

Вместо привычной тарифной сетки предлагается внедрение грейдов — системы, при которой уровень оплаты будет определяться сложностью должности, ответственностью, квалификацией работника и рыночной стоимостью труда.

Фактически это означает отказ от формального подхода в пользу более гибкой модели вознаграждения.

Новая структура заработной платы

Законопроект предусматривает разделение выплат на три составляющие:

основная (постоянная) заработная плата;

дополнительная (вариативная) часть — премии, доплаты, надбавки;

дополнительные бенефиты от работодателя — социальные пакеты, программы поддержки работников, другие формы поощрения.

Минимальная заработная плата — как гарантированный социальный стандарт

Документ уточняет, что минимальная заработная плата является государственной гарантией, ниже которой работодатель не имеет права оплачивать выполненную работником норму труда независимо от формы собственности предприятия или системы оплаты труда.

Установление единых принципов формирования оплаты труда

Среди основных принципов:

справедливость;

недискриминация;

соответствие рыночным условиям;

финансовая обоснованность;

прозрачность;

стабильность;

добровольность согласования условий оплаты труда.

Введение режима конфиденциальности заработной платы

Одной из наиболее дискуссионных новелл является введение так называемой тайны оплаты труда.

Под защитой может оказаться информация о:

должностных окладах;

структуре заработной платы;

индивидуальных начислениях конкретным работникам;

внутренних системах премирования и других программах поощрения.

Новые механизмы государственного контроля

Предусматривается создание специальных инструментов регулирования — Исполнительной и Генеральной таблиц, которые будут определять допустимые пределы годовой оплаты труда для должностей в сфере публичной службы.

Когда изменения могут вступить в силу?

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Важно и то, что после вступления в силу именно этот закон будет иметь приоритет, даже если другие специальные законы будут предусматривать более высокие предельные размеры оплаты труда.

Что это означает для работодателей?

В случае принятия закона бизнесу, государственным органам и кадровым службам придется пересмотреть внутренние положения об оплате труда, системы премирования, штатные расписания и подходы к кадровой политике.

Законопроект может стать точкой полной перезагрузки трудовых отношений в сфере вознаграждения за труд.

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