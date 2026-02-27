Зарплаты нардепов хотят пересмотреть: в Раде рассмотрят новую систему оплаты труда госслужащих

Верховная Рада планирует установить требования к зарплатам в госсекторе.

На рассмотрении Верховной Рады в первом чтении ожидает законопроект № 14387 «О справедливой системе оплаты труда в Украине». 18 февраля Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня и принять его за основу.

Как заявила глава Комитета Галина Третьякова, сегодня в Украине отсутствуют четкие законодательные принципы формирования вознаграждения на политических должностях, в частности не определен механизм оплаты труда Президента Украины. В то же время существует проблема чрезмерно высоких и неравномерных зарплат должностных лиц, которые формируются без единых критериев и системного подхода.

Законопроект предусматривает создание комплексного закона, который введет единую систему оплаты труда с унифицированной структурой как для публичного, так и для частного секторов. Документ должен установить принципы и гарантии в оплате труда, определить правовую природу понятий «публичная служба» и «политическая должность», а также усилить государственное регулирование зарплат в публичном секторе.

В частности, предлагается закрепить понятие гарантированной минимальной заработной платы и определять ее размер по результатам переговоров с представителями гражданского общества, работодателей или профсоюзов с учетом макроэкономических показателей.

Отдельной новацией является введение Исполнительной таблицы (утверждается законом) и Генеральной таблицы (утверждается Кабинетом Министров), которые будут устанавливать предельные годовые размеры зарплат на должностях публичной службы. Таким образом планируется сократить разрывы в оплате труда в государственном секторе.

Документ также предусматривает создание консультативной группы экспертов по вопросам оплаты труда при Председателе Верховной Рады. Ее задачей станет информирование общества об обоснованности размеров вознаграждения политических должностных лиц и содействие парламенту в определении условий оплаты труда народных депутатов.

По словам Галины Третьяковой, законопроект фактически перезагружает законодательство об оплате труда и внедряет нормы, которых ранее в украинском правовом поле не было.

Структурно проект закона состоит из трех частей:

общей части – содержит глоссарий и определения основных терминов, что обеспечивает единство правоприменения;

части относительно частного сектора – регулирует вопросы оплаты труда и устанавливает соответствующие дефиниции в сфере трудовых отношений.

части относительно государственной службы и публичного сектора – определяет систему оплаты труда и закрепляет принципы ее формирования в органах государственной власти.

В то же время предлагается установить верхнюю границу оплаты труда в государственном секторе начиная с Президента Украины. В этом контексте использованы подходы «executive schedule» и «general schedule», заимствованные из американской практики, где на законодательном уровне устанавливается предельный уровень вознаграждения для Президента, членов Конгресса и министров.

Законопроект предусматривает, что разрыв между минимальной оплатой труда специалиста в государственном секторе и максимальной оплатой лица на политической должности не должен превышать 5–6 раз.

Кроме вышеуказанного законопроект вводит определение понятия «поощрение» (employ benefit), подчеркивая, что эта составляющая не зависит от уровня основной заработной платы (минимальной или высокой). Таким образом предлагается унифицированный подход к пониманию и применению дополнительных стимулирующих выплат.

Ключевым является закрепление на практике принципа равной оплаты труда за равную работу. В настоящее время лица, которые выполняют одинаковые функции, имеют одинаковый объем полномочий и уровень ответственности и риска, могут получать оплату, отличающуюся в 4–5, а порой в 10 и более раз. Такой дисбаланс, как отмечается, не соответствует принципам справедливости и рационального использования средств государственного бюджета, сформированного за счет налогов граждан.

Законопроект также апеллирует к статье 23 Всеобщей декларации прав человека, которая гарантирует право каждого человека на равную оплату за равный труд без дискриминации.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает судейское вознаграждение.

