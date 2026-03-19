Должник переписал квартиру, чтобы скрыть имущество — но суд «вернул» долю под взыскание

Апелляционный суд подтвердил: даже незарегистрированная доля в общем имуществе может быть использована для погашения долга.

Харьковский апелляционный суд рассмотрел ситуацию, когда должник не выполняет решение суда о возврате значительной суммы долга, а официально у него почти нет имущества или доходов, за счет которых можно взыскать средства. В то же время выяснилось, что он имеет долю в квартире, приобретенной в браке, но это право не было оформлено надлежащим образом.

Суд подтвердил: даже если право собственности должника формально не зарегистрировано, это не препятствует обращению взыскания на такое имущество. Если другие способы исполнения решения исчерпаны, исполнитель может через суд определить долю должника в общем имуществе и использовать ее для погашения долга.

Обстоятельства дела № 638/7765/25

В производстве частного исполнителя находилось сводное исполнительное производство о взыскании с должника более 700 тыс. грн по договору займа, судебного сбора и начислений.

В ходе исполнительных действий установлено:

у должника отсутствуют официальные доходы, транспортные средства и иное ликвидное имущество;

на счетах выявлены незначительные средства, которых недостаточно для погашения долга;

выявлена квартира, приобретенная в браке, которая фактически является объектом общей совместной собственности супругов.

Формально право собственности на квартиру было зарегистрировано за третьим лицом на основании договора дарения. В то же время этот договор, как и брачный договор между супругами, признаны недействительными решениями судов, вступившими в законную силу, включая решение Верховного Суда.

С учетом этого исполнитель обратился в суд с представлением об определении доли должника в общем имуществе, обращении взыскания на эту долю.

Дергачевский районный суд Харьковской области определил, что должнику принадлежит 1/2 доля квартиры как общего имущества супругов, и разрешил обращение взыскания на эту долю.

Совладелица (жена должника) просила отменить определение, ссылаясь, в частности, на то, что:

квартира зарегистрирована за другим лицом, а значит не может считаться имуществом должника;

в рамках рассмотрения представления исполнителя невозможно решать вопрос права собственности;

имеется спор о праве, который должен рассматриваться в исковом производстве;

исполнитель пропустил сроки обращения;

при рассмотрении дела допущены процессуальные нарушения.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, согласившись с выводами суда первой инстанции.

1. Отсутствие оснований для искового производства

Суд исходил из того, что материалы дела не содержат доказательств наличия спора между совладельцами относительно спорного имущества. В то же время правовой статус квартиры как общего имущества супругов уже установлен судебными решениями, вступившими в законную силу.

Следовательно, вопрос подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 443 ГПК Украины.

2. Презумпция равенства долей

Поскольку доли в общем имуществе не определены, применяется презумпция их равенства — должнику принадлежит 1/2 квартиры.

3. Обращение взыскания на незарегистрированное право

Суд подтвердил, что отсутствие государственной регистрации права собственности не исключает возможности обращения взыскания. В таком случае суд по представлению исполнителя решает вопрос о таком имуществе (статья 440 ГПК Украины, статья 50 Закона «Об исполнительном производстве»).

4. Исчерпание мер принудительного исполнения

Частный исполнитель доказал, что принял все предусмотренные законом меры для исполнения решения: наложены аресты, осуществлен поиск имущества, частично взысканы средства. Иного имущества, достаточного для погашения долга, не выявлено.

Обращение взыскания на долю в квартире является крайним мероприятием принудительного исполнения.

5. Запись в реестре не препятствует исполнению

Суд отметил, что наличие записи о праве собственности третьего лица не препятствует рассмотрению представления, поскольку правовое основание для такой записи (договор дарения) признано недействительным.

6. Доводы о сроках отклонены

Аргументы о пропуске сроков не подлежат применению к спорным правоотношениям и не влияют на возможность обращения взыскания на имущество.

Решение

Харьковский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и оставил без изменений определение суда первой инстанции.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

