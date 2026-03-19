Должник переписал квартиру, чтобы скрыть имущество — но суд «вернул» долю под взыскание
Харьковский апелляционный суд рассмотрел ситуацию, когда должник не выполняет решение суда о возврате значительной суммы долга, а официально у него почти нет имущества или доходов, за счет которых можно взыскать средства. В то же время выяснилось, что он имеет долю в квартире, приобретенной в браке, но это право не было оформлено надлежащим образом.
Суд подтвердил: даже если право собственности должника формально не зарегистрировано, это не препятствует обращению взыскания на такое имущество. Если другие способы исполнения решения исчерпаны, исполнитель может через суд определить долю должника в общем имуществе и использовать ее для погашения долга.
Обстоятельства дела № 638/7765/25
В производстве частного исполнителя находилось сводное исполнительное производство о взыскании с должника более 700 тыс. грн по договору займа, судебного сбора и начислений.
В ходе исполнительных действий установлено:
- у должника отсутствуют официальные доходы, транспортные средства и иное ликвидное имущество;
- на счетах выявлены незначительные средства, которых недостаточно для погашения долга;
- выявлена квартира, приобретенная в браке, которая фактически является объектом общей совместной собственности супругов.
Формально право собственности на квартиру было зарегистрировано за третьим лицом на основании договора дарения. В то же время этот договор, как и брачный договор между супругами, признаны недействительными решениями судов, вступившими в законную силу, включая решение Верховного Суда.
С учетом этого исполнитель обратился в суд с представлением об определении доли должника в общем имуществе, обращении взыскания на эту долю.
Дергачевский районный суд Харьковской области определил, что должнику принадлежит 1/2 доля квартиры как общего имущества супругов, и разрешил обращение взыскания на эту долю.
Совладелица (жена должника) просила отменить определение, ссылаясь, в частности, на то, что:
- квартира зарегистрирована за другим лицом, а значит не может считаться имуществом должника;
- в рамках рассмотрения представления исполнителя невозможно решать вопрос права собственности;
- имеется спор о праве, который должен рассматриваться в исковом производстве;
- исполнитель пропустил сроки обращения;
- при рассмотрении дела допущены процессуальные нарушения.
Позиция апелляционного суда
Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, согласившись с выводами суда первой инстанции.
1. Отсутствие оснований для искового производства
Суд исходил из того, что материалы дела не содержат доказательств наличия спора между совладельцами относительно спорного имущества. В то же время правовой статус квартиры как общего имущества супругов уже установлен судебными решениями, вступившими в законную силу.
Следовательно, вопрос подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 443 ГПК Украины.
2. Презумпция равенства долей
Поскольку доли в общем имуществе не определены, применяется презумпция их равенства — должнику принадлежит 1/2 квартиры.
3. Обращение взыскания на незарегистрированное право
Суд подтвердил, что отсутствие государственной регистрации права собственности не исключает возможности обращения взыскания. В таком случае суд по представлению исполнителя решает вопрос о таком имуществе (статья 440 ГПК Украины, статья 50 Закона «Об исполнительном производстве»).
4. Исчерпание мер принудительного исполнения
Частный исполнитель доказал, что принял все предусмотренные законом меры для исполнения решения: наложены аресты, осуществлен поиск имущества, частично взысканы средства. Иного имущества, достаточного для погашения долга, не выявлено.
Обращение взыскания на долю в квартире является крайним мероприятием принудительного исполнения.
5. Запись в реестре не препятствует исполнению
Суд отметил, что наличие записи о праве собственности третьего лица не препятствует рассмотрению представления, поскольку правовое основание для такой записи (договор дарения) признано недействительным.
6. Доводы о сроках отклонены
Аргументы о пропуске сроков не подлежат применению к спорным правоотношениям и не влияют на возможность обращения взыскания на имущество.
Решение
Харьковский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и оставил без изменений определение суда первой инстанции.
Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.
