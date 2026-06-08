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В Донецкой области задержали военного медика, который похитил и продал 16 дронов своей части — ГБР

20:26, 8 июня 2026
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В Донецкой области военнослужащему сообщили о подозрении в продаже 16 дронов подразделения — ущерб государству превысил 550 тысяч гривен.
В Донецкой области задержали военного медика, который похитил и продал 16 дронов своей части — ГБР
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Правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего одного из подразделений в Донецкой области, организовавшего незаконную продажу имущества части — а именно 16 беспилотников. Об этом сообщили в ГБР.

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По данным следствия, старший боевой медик роты беспилотных авиационных комплексов одного из батальонов воинской части решил получить прибыль от техники подразделения. Он похитил 16 беспилотников украинского производства и через знакомых начал искать покупателя, скрывая свое участие в схеме.

Отмечается, что покупателя удалось найти довольно быстро, поскольку дроны предлагали по цене ниже рыночной.

В конце мая, сразу после завершения продажи, правоохранители задержали военнослужащего. Все 16 беспилотников были изъяты.

По предварительным оценкам, в результате его действий государству нанесен ущерб на сумму более 550 тысяч гривен.

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