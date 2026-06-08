Факт смерти на ВОТ или во время войны: Верховный Суд объяснил, в какой суд обращаться

Подсудность дел об установлении факта смерти лица/военнослужащего на территории, на которой введено военное положение, либо на ВОТ.

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По смыслу статьи 317 ГПК Украины заявление об установлении факта смерти лица на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение, либо на временно оккупированной территории Украины, может быть подано заявителем в любой местный суд Украины, осуществляющий правосудие, независимо от его места проживания (пребывания).

Согласно приведенной норме ГПК Украины суд не наделен правом передавать по подсудности в другой суд заявление лица об установлении факта смерти на территории, на которой введено военное положение, либо на ВОТ.

В целом суды Украины, рассматривая заявления об установлении факта смерти на территории, на которой введено военное положение, либо на ВОТ, придерживаются положений абзаца второго части первой статьи 317 ГПК Украины относительно их рассмотрения независимо от места проживания (пребывания) заявителя.

Вместе с тем имеются случаи направления дел данной категории по подсудности в другой суд по месту проживания заявителя.

Судам следует обращать внимание на то, что территориальная подсудность дел на оккупированных территориях определяется распоряжением Верховного Суда об определении территориальной подсудности дел, где также отражен перечень судов, территориальная подсудность которых была изменена в связи с невозможностью осуществлять правосудие во время военного положения, и перечень судов, территориальная подсудность которых восстановлена.

Так, по делу № 758/5855/22 Подольский районный суд города Киева направил заявление внука, заинтересованное лицо — Подольский отдел ГРАГС в г. Киеве Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, об установлении факта смерти бабушки заявителя на ВОТ, по подсудности в другой суд — Голосеевский районный суд города Киева. По выводу суда в данном случае определяющим является место проживания заявителя, которое территориально относится к Голосеевскому району города Киева (определение Подольского районного суда города Киева от 26 июля 2022 года по делу № 758/5855/22).

К примеру, по делу № 381/3750/22 определением горрайонного суда по подсудности в другой горрайонный суд направлено дело по заявлению воинской части, заинтересованные лица: Фастовский отдел ГРАГС в Фастовском районе Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев), об установлении факта смерти военнослужащего. Вывод о неподсудности указанного дела именно суду, в который подано заявление, обоснован положениями части первой статьи 316 ГПК Украины, согласно которой заявление физического лица об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту проживания этого лица. Поскольку местонахождением воинской части является поселок в Бориспольском районе Киевской области, Фастовский горрайонный суд Киевской области передал дело на рассмотрение в Бориспольский горрайонный суд Киевской области (определение Фастовского горрайонного суда Киевской области от 2 декабря 2022 года по делу № 381/3750/22).

Такие случаи являются единичными, в большинстве своем суды, как правило, учитывают рекомендации Верховного Суда и соответствующие судебные решения и распоряжения Верховного Суда об определении территориальной подсудности дел.

Так, по делу № 462/1469/23 определением судьи Железнодорожного районного суда г. Львова заявление дочери об установлении факта смерти отца на ВОТ передано на рассмотрение Межевскому районному суду Днепропетровской области. Направляя дело по подсудности, суд указал, что зарегистрированным в установленном законом порядке местом проживания заявителя является город Кременная Луганской области, который территориально относится к юрисдикции Кременского районного суда Луганской области. Распоряжением Верховного Суда территориальная подсудность судебных дел Кременского районного суда Луганской области определена за Межевским районным судом Днепропетровской области (определение Железнодорожного районного суда г. Львова от 28 февраля 2023 года по делу № 462/1469/23).

По делу № 462/1486/23 определением Железнодорожного районного суда г. Львова заявление дочери об установлении факта смерти отца на ВОТ передано на рассмотрение Красногвардейскому районному суду г. Днепропетровска на том основании, что зарегистрированное в установленном законом порядке место проживания заявителя — пгт Донское Волновахского района Донецкой области, которое территориально относится к юрисдикции Волновахского районного суда Донецкой области. Однако распоряжением Верховного Суда территориальная подсудность судебных дел Волновахского районного суда Донецкой области определена за Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска (определение Железнодорожного районного суда г. Львова от 1 марта 2023 года по делу № 462/1486/23).

В направленном Львовским апелляционным судом обобщении судебной практики относительно установления факта смерти лица во время действия военного положения либо на ВОТ указано, что одним из проблемных вопросов, возникающих при рассмотрении заявлений об установлении факта смерти, является «неограниченная» подсудность, которая может быть основанием для злоупотреблений и требует урегулирования.

Верховный Суд обращает внимание судов на то, что неограниченная подсудность, напротив, имеет преимущества, поскольку позволяет лицу, которое инициирует вопрос установления факта смерти физического лица на неподконтрольной Украине территории, реализовать свое право независимо от своего места проживания.

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