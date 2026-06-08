Факт смерті на ТОТ або під час війни: Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися

Підсудність справ про встановлення факту смерті особи/військовослужбовця на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

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За змістом статті 317 ЦПК України заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, може бути подана заявником до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від його місця проживання (перебування).

Згідно із наведеною нормою ЦПК України суд не наділений правом передавати за підсудністю до іншого суду заяву особи про встановлення факту смерті на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ.

Загалом суди України, розглядаючи заяви про встановлення факту смерті на території, на якій введено воєнний стан, або на ТОТ, дотримуються положень абзацу другого частини першої статті 317 ЦПК України щодо їх розгляду незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Водночас наявні випадки направлення справ цієї категорії за підсудністю до іншого суду за місцем проживання заявника.

Судам слід звертати увагу на те, що територіальна підсудність справ на окупованих територіях визначається розпорядженням Верховного Суду про визначення територіальної підсудності справ, де також відображено перелік судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану, та перелік судів, територіальну підсудність яких відновлено.

Так, у справі № 758/5855/22 Подільський районний суд міста Києва направив заяву онука, заінтересована особа – Подільський відділ ДРАЦС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про встановлення факту смерті баби заявника на ТОТ, за підсудністю до іншого суду – Голосіївського районного суду міста Києва. За висновком суду в даному випадку визначальним є місце проживання заявника, яке територіально відноситься до Голосіївського району міста Києва (ухвала Подільського районного суду міста Києва від 26 липня 2022 року у справі № 758/5855/22).

До прикладу, у справі № 381/3750/22 ухвалою міськрайонного суду за підсудністю до іншого міськрайонного суду направлено справу за заявою військової частини, заінтересовані особи: Фастівський відділ ДРАЦС у Фастівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ, про встановлення факту смерті військовослужбовця. Висновок про непідсудність вказаної справи саме суду, до якого подано заяву, обґрунтовано положеннями частини першої статті 316 ЦПК України, за якою заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем проживання цієї особи. Оскільки місцезнаходженням військової частини є селище у Бориспільському районі Київської області, Фастівський міськрайонний суд Київської області передав справу на розгляд до Бориспільського міськрайонного суду Київської області (ухвала Фастівського міськрайонного суду Київської області від 2 грудня 2022 року у справі № 381/3750/22).

Такі випадки є поодинокими, здебільшого суди, як правило, враховують рекомендації Верховного Суду та відповідні судові рішення й розпорядження Верховного Суду про визначення територіальної підсудності справ.

Так, у справі № 462/1469/23 ухвалою судді Залізничного районного суду м. Львова заяву дочки про встановлення факту смерті батька на ТОТ передано на розгляд Межівському районному суду Дніпропетровської області. Направляючи справу за підсудністю, суд зазначив, що зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання заявника є місто Кремінна Луганської області, яке територіально відноситься до юрисдикції Кремінського районного суду Луганської області. Розпорядженням Верховного Суду територіальну підсудність судових справ Кремінського районного суду Луганської області визначено за Межівським районним судом Дніпропетровської області (ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 28 лютого 2023 року у справі № 462/1469/23).

У справі № 462/1486/23 ухвалою Залізничного районного суду м. Львова заяву дочки про встановлення факту смерті батька на ТОТ передано на розгляд Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська з тих підстав, що зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання заявника – смт Донське Волноваського району Донецької області, яке територіально відноситься до юрисдикції Волноваського районного суду Донецької області. Однак, розпорядженням Верховного Суду територіальну підсудність судових справ Волноваського районного суду Донецької області визначено за Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська (ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 1 березня 2023 року у справі № 462/1486/23).

У надісланому Львівським апеляційним судом узагальненні судової практики щодо встановлення факту смерті особи під час дії воєнного стану або на ТОТ зазначено, що одним із проблемних питань, що виникають під час розгляду заяв про встановлення факту смерті, є «необмежена» підсудність, що може бути підґрунтям для зловживань та потребує врегулювання.

Верховний Суд звертає увагу судів на те, що необмежена підсудність, навпаки, має переваги, оскільки дозволяє особі, яка ініціює питання встановлення факту смерті фізичної особи на непідконтрольній Україні території, реалізувати своє право незалежно від свого місця проживання.

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