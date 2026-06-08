У Великій Британії звільнили суддю, який поза роботою листувався з працівниками на особисті теми та надсилав приватні фото

Скарги працівників завершилися звільненням судді, якому закидали фамільярне спілкування та порушення професійної етики.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії суддю окружного суду усунули з посади за грубе дисциплінарне порушення. Причиною стали особисті повідомлення співробітникам, надсилання фото приватного характеру та інша неналежна поведінка щодо працівників суду.

Суддю Ендрю Сімпсона звільнили після дисциплінарного розслідування, яке встановило факти неналежного спілкування з працівниками суду.

Зокрема, йому закидали надмірно фамільярну та непрофесійну поведінку. Серед встановлених фактів — надсилання співробітникам повідомлень у соцмережах і месенджерах на теми, не пов’язані з роботою, пересилання фотографій із приватних заходів, одна з яких містила сексуалізоване зображення, а також небажані фізичні контакти.

Крім того, суддя використовував службову електронну пошту для листування, у якому вживав неприйнятні висловлювання щодо себе та колег.

Під час розгляду справи Сімпсон заперечував наявність неналежних намірів і пояснював, що намагався підтримувати дружню атмосферу та підбадьорювати співробітників у складні періоди. Водночас він визнав частину звинувачень і висловив жаль через свою поведінку.

Дисциплінарна комісія дійшла висновку, що суддя не враховував різницю в посадовому становищі між собою та працівниками суду, а його дії негативно вплинули на робоче середовище.

Спочатку комісія рекомендувала обмежитися доганою. Однак міністр юстиції та леді-головна суддя Англії та Уельсу визнали порушення настільки серйозними, що вирішили звільнити суддю.

У рішенні зазначено, що поведінка Сімпсона була повторюваною, становила зловживання службовим становищем, спричинила дискомфорт працівникам і завдала шкоди репутації судової системи.

Також обтяжувальною обставиною стало те, що суддя поставив під сумнів мотиви осіб, які підтримали скарги на нього.

У підсумку вказується, що подальше перебування Ендрю Сімпсона на посаді судді є несумісним із вимогами до представника судової влади, тому його було усунуто з посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.