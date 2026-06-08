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У Великій Британії звільнили суддю, який поза роботою листувався з працівниками на особисті теми та надсилав приватні фото

17:44, 8 червня 2026
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Скарги працівників завершилися звільненням судді, якому закидали фамільярне спілкування та порушення професійної етики.
У Великій Британії звільнили суддю, який поза роботою листувався з працівниками на особисті теми та надсилав приватні фото
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У Великій Британії суддю окружного суду усунули з посади за грубе дисциплінарне порушення. Причиною стали особисті повідомлення співробітникам, надсилання фото приватного характеру та інша неналежна поведінка щодо працівників суду.

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Суддю Ендрю Сімпсона звільнили після дисциплінарного розслідування, яке встановило факти неналежного спілкування з працівниками суду.

Зокрема, йому закидали надмірно фамільярну та непрофесійну поведінку. Серед встановлених фактів — надсилання співробітникам повідомлень у соцмережах і месенджерах на теми, не пов’язані з роботою, пересилання фотографій із приватних заходів, одна з яких містила сексуалізоване зображення, а також небажані фізичні контакти.

Крім того, суддя використовував службову електронну пошту для листування, у якому вживав неприйнятні висловлювання щодо себе та колег.

Під час розгляду справи Сімпсон заперечував наявність неналежних намірів і пояснював, що намагався підтримувати дружню атмосферу та підбадьорювати співробітників у складні періоди. Водночас він визнав частину звинувачень і висловив жаль через свою поведінку.

Дисциплінарна комісія дійшла висновку, що суддя не враховував різницю в посадовому становищі між собою та працівниками суду, а його дії негативно вплинули на робоче середовище.

Спочатку комісія рекомендувала обмежитися доганою. Однак міністр юстиції та леді-головна суддя Англії та Уельсу визнали порушення настільки серйозними, що вирішили звільнити суддю.

У рішенні зазначено, що поведінка Сімпсона була повторюваною, становила зловживання службовим становищем, спричинила дискомфорт працівникам і завдала шкоди репутації судової системи.

Також обтяжувальною обставиною стало те, що суддя поставив під сумнів мотиви осіб, які підтримали скарги на нього.

У підсумку вказується, що подальше перебування Ендрю Сімпсона на посаді судді є несумісним із вимогами до представника судової влади, тому його було усунуто з посади.

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суддя Велика Британія

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