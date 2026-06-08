Справа про право власності на 39 000 неактивних біткоїн-гаманців: суд поставив на паузу позов на $235 мільярдів

У США суд призупинив розгляд резонансного позову, автори якого претендують на десятки тисяч «сплячих» Bitcoin-гаманців із 3,8 мільйона BTC.

Фото: davniyhalych.com.ua

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У США суддя штату Нью-Йорк призупинила розгляд позову, в якому заявляються права власності на 39 069 неактивних Bitcoin-гаманців. Це рішення унеможливлює швидку перемогу анонімних позивачів до судового засідання, призначеного на 14 липня

Суддя Кеті Дж. Кін підписала відповідну ухвалу 4 червня. На зазначених гаманцях зберігається близько 3,8 мільйона BTC, що за нинішнім курсом оцінюється приблизно у 235 мільярдів доларів, пише Beincrypto.

На що претендують позивачі

Анонімний позивач під ім’ям Ноа Доу та дві компанії подали позов у березні. 1 травня вони розширили його, включивши до справи 39 069 криптогаманців.

Свої вимоги вони обґрунтовують законодавством штату Нью-Йорк про знахідки. Згідно з ним, особа, яка знайшла майно, може отримати право власності на нього, якщо справжній власник не заявить свої права. Однак суди ще ніколи не застосовували цей принцип до криптовалют.

Найнятий позивачами експерт оцінив кожен із зазначених гаманців менш ніж у 10 доларів. Водночас аналітики Galaxy Research стверджують, що середній гаманець зі списку містить 97,25 BTC, що за нинішніми цінами становить близько 6 мільйонів доларів.

Перший гаманець у переліку містить приблизно 79 957 BTC, які пов’язують із зломом криптобіржі Mt. Gox у 2011 році. Процес відшкодування коштів постраждалим від цього злому досі триває в Японії, тому претензії позивачів можуть суперечити чинним процедурам.

Galaxy Research також пов’язує близько 21 900 адрес зі списку, на яких зберігається приблизно 1,1 мільйона BTC, з активністю гаманців Сатоші Накамото. Багато з них використовують старі адреси Bitcoin, які потенційно вразливі до майбутніх квантових обчислень.

Чому суд призупинив справу

Розгляд було зупинено після клопотання нью-йоркського адвоката Іана Р. Коена, який володіє біткоїнами. Він попросив дозволу подати до суду висновок незалежного експерта на підтримку позиції проти позову.

Коен стверджує, що закон про знахідки стосується лише фізичних предметів, які можна підняти та утримувати. На його думку, Bitcoin зберігається у відкритому блокчейні, доступному для перегляду всім користувачам, тому не може вважатися загубленим майном.

«Гаманець, який не використовувався десять років, але приватний ключ до якого зберігається на сталевій пластині в банківському сховищі, не є покинутим майном. Це майно, що надійно зберігається», — зазначив Коен.

Він також послався на закон 2022 року, згідно з яким незатребувані криптоактиви повинні передаватися державі, а не приватним особам, які заявляють, що їх знайшли.

Дані блокчейну також частково підтверджують його аргументи. Після надсилання повідомлень через блокчейн у 2025 році власники 339 гаманців зі списку здійснили транзакції, що нагадує інші переміщення коштів із гаманців епохи Сатоші Накамото.

Позивачі мають надати свою відповідь до 7 липня. Під час засідання 14 липня суд вирішуватиме, чи отримає ця справа першого повноцінного опонента в процесі.

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