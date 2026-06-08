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Фермери та держава зможуть повернути кошти за розмінування земель через Міжнародний реєстр збитків

15:40, 8 червня 2026
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Україна розширила механізм компенсацій у Міжнародному реєстрі збитків, додавши витрати на очищення територій від мін і боєприпасів.
Фермери та держава зможуть повернути кошти за розмінування земель через Міжнародний реєстр збитків
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Фізичні та юридичні особи, а також держава Україна зможуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) на відшкодування витрат, пов’язаних із гуманітарним розмінуванням та очищенням територій від вибухонебезпечних предметів. Відповідні зміни до порядків подання заяв затвердив Уряд наприкінці травня. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

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Функціонал для подання таких заяв буде доступний через Портал «Дія».

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний зазначив, що з початку роботи відповідної програми Центр гуманітарного розмінування уклав 140 договорів на очищення сільськогосподарських земель загальною вартістю 1,8 мільярда гривень. За його словами, ці кошти спрямовуються на очищення угідь від мін, снарядів та касетних боєприпасів, а витрати на такі роботи має компенсувати держава-агресор.

У категорії В5 «Розмінування та очищення від боєприпасів, що не вибухнули» передбачено можливість отримання компенсації за:

  • витрати на гуманітарне розмінування, зокрема оплату послуг операторів протимінної діяльності, придбання або оренду обладнання та техніки для виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • витрати на підготовку фахівців у сфері гуманітарного розмінування;
  • витрати на інформування та навчання населення щодо ризиків, пов’язаних із мінами та нерозірваними боєприпасами;
  • витрати держави на компенсацію аграріям і сільськогосподарським виробникам вартості очищення їхніх земель.

Подавати заяви на відшкодування можуть фермери, які самостійно фінансували розмінування своїх ділянок, оператори протимінної діяльності, які витрачали власні ресурси на підготовку спеціалістів, а також держава, яка за майже два роки реалізації програми спрямувала близько одного мільярда гривень на оплату робіт із гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель.

Перелік необхідних документів для подання заяви доступний за відповідним посиланням.

Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) є першим етапом створення міжнародного механізму компенсацій за шкоду, завдану внаслідок агресії Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року. Подавати заяви можуть фізичні та юридичні особи, а також держава Україна, включно з органами державної влади та місцевого самоврядування.

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документи Мінекономіки

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