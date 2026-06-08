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Фермеры и государство смогут вернуть средства за разминирование земель через Международный реестр убытков

15:40, 8 июня 2026
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Украина расширила механизм компенсаций в Международном реестре убытков, включив в него расходы на очистку территорий от мин и боеприпасов.
Фермеры и государство смогут вернуть средства за разминирование земель через Международный реестр убытков
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Физические и юридические лица, а также государство Украина смогут подавать заявления в Международный реестр убытков (RD4U) на возмещение расходов, связанных с гуманитарным разминированием и очисткой территорий от взрывоопасных предметов. Соответствующие изменения в порядке подачи заявлений утвердил правительство в конце мая. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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Функционал для подачи таких заявлений будет доступен через Портал «Дія».

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный отметил, что с начала работы соответствующей программы Центр гуманитарного разминирования заключил 140 договоров на очистку сельскохозяйственных земель общей стоимостью 1,8 миллиарда гривен. По его словам, эти средства направляются на очистку угодий от мин, снарядов и кассетных боеприпасов, а расходы на такие работы должна компенсировать государство-агрессор.

В категории В5 «Разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов» предусмотрена возможность получения компенсации за:

  • расходы на гуманитарное разминирование, в частности оплату услуг операторов противоминной деятельности, приобретение или аренду оборудования и техники для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • расходы на подготовку специалистов в сфере гуманитарного разминирования;
  • расходы на информирование и обучение населения о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами;
  • расходы государства на компенсацию аграриям и сельскохозяйственным производителям стоимости очистки их земель.

Подавать заявления на возмещение могут фермеры, самостоятельно финансировавшие разминирование своих участков, операторы противоминной деятельности, тратившие собственные ресурсы на подготовку специалистов, а также государство, которое за почти два года реализации программы направило около одного миллиарда гривен на оплату работ по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных земель.

Перечень необходимых документов для подачи заявления доступен по соответствующей ссылке.

Международный реестр убытков (RD4U) является первым этапом создания международного механизма компенсаций за ущерб, причиненный в результате агрессии Российской Федерации против Украины с 24 февраля 2022 года. Подавать заявления могут физические и юридические лица, а также государство Украина, включая органы государственной власти и местного самоуправления.

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документы Минэкономики

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