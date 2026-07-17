Родители детей с инвалидностью после мобилизации теряют право на семейные гарантии: почему государство должно устранить правовое неравенство

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особом уходе, однако действующее законодательство приводит к тому, что после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовать эти семейные гарантии: почему необходим законопроект №15057.

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В Украине предлагают внести изменения в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» с целью устранения ограничений в реализации права военнослужащих на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Законопроект №15057 призван устранить правовую коллизию между Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе». В настоящее время родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации без дополнительных условий. Вместе с тем для военнослужащих, уже проходящих службу, право на увольнение по этому основанию возможно только при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребенка.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», такой подход противоречит принципу равенства детей в правах, закрепленному Конституцией Украины, а также международным обязательствам государства. В частности, Конвенция ООН о правах ребенка требует, чтобы при принятии всех решений, касающихся детей, первоочередное внимание уделялось обеспечению их наилучших интересов, а также гарантирует детям с инвалидностью особую защиту и поддержку с учетом потребностей семей, осуществляющих уход.

Почему эти изменения важны

Законопроект №15057 поднимает вопрос не о создании новых привилегий для военнослужащих, а о недопущении сужения их прав исключительно из-за факта прохождения военной службы.

Государство признает, что ребенок с инвалидностью нуждается в особой защите, а его родители — в возможности обеспечивать надлежащий уход, лечение и реабилитацию. Однако действующее законодательство создает ситуацию, при которой после мобилизации один из родителей теряет возможность реализовывать те же семейные гарантии, которыми он пользовался до начала службы.

Исполнение конституционной обязанности по защите государства не должно автоматически означать ограничение других конституционных прав военнослужащего, в частности права участвовать в воспитании и уходе за ребенком с инвалидностью. Напротив, люди, уже выполняющие задачи по защите страны, не должны оказываться в менее защищенном положении по сравнению с теми, кто еще не был призван на военную службу.

Принятие законопроекта №15057 позволило бы устранить это неравенство и закрепить принцип, согласно которому статус военнослужащего не может быть основанием для уменьшения объема государственных гарантий для его ребенка. Баланс между потребностями обороны и правами граждан должен обеспечиваться не путем ограничения прав отдельной категории людей, а посредством поиска законодательных решений, одновременно учитывающих интересы государства и наилучшие интересы ребенка.

Однако по состоянию на 17 июля 2026 года законопроект №15057 фактически не продвинулся в парламенте. Документ был зарегистрирован 9 марта 2026 года, однако после регистрации его рассмотрение не получило дальнейшего развития. В частности, карточка законопроекта не содержит материалов, которые свидетельствовали бы о его дальнейшем продвижении или подготовке к рассмотрению Верховной Радой.

Адвокаты и медики о необходимости защиты прав детей с инвалидностью и роли родителей в уходе и реабилитации

Во время профессионального обсуждения законопроекта №15057, состоявшегося 17 июля при участии адвокатов, правозащитников, представителей общественных организаций, медицинского сообщества и народных депутатов, участники напомнили о положениях Конвенции ООН о правах инвалидов, касающихся обеспечения права детей с инвалидностью на семейную жизнь и поддержку их семей.

Участники отметили, что действующее законодательство создает ситуацию, при которой дети с одинаковым правовым статусом получают разный уровень государственной защиты в зависимости от того, был ли один из родителей мобилизован. По их мнению, законопроект не создает новых прав, а должен согласовать нормы об отсрочке от мобилизации и увольнении военнослужащих.

Во время обсуждения подчеркивались принципы верховенства права, юридической определенности и наилучших интересов ребенка. Эксперты отметили, что статус ребенка с инвалидностью должен иметь самостоятельное значение, а при решении вопросов увольнения необходимо учитывать не только формальное наличие второго родителя, но и его фактическую возможность обеспечивать ребенку уход, лечение и реабилитацию.

В ходе обсуждения адвокаты подчеркивали, что законопроект №15057 не направлен на расширение перечня оснований для увольнения военнослужащих, а призван восстановить баланс между интересами обороны государства и защитой прав детей с инвалидностью. Они обратили внимание, что после изменений законодательства в 2024 году возникла ситуация, когда государство фактически перестало одинаково оценивать потребности детей с инвалидностью в зависимости от статуса их родителя. По их словам, действующая норма предусматривает возможность увольнения только при отсутствии других лиц, способных воспитывать ребенка, однако в таком случае право на увольнение фактически не отличается от ситуации с воспитанием здорового ребенка одним родителем.

Также адвокаты прокомментировали позицию Министерства обороны Украины относительно возможного влияния законопроекта на обороноспособность. Они отметили, что аргумент о «значительном оттоке военнослужащих» должен оцениваться с учетом конкретного количества людей, которых могут коснуться изменения. По их словам, речь идет не о массовом увольнении военных, а об ограниченном числе родителей детей с инвалидностью, которые после изменения законодательства утратили возможность вернуться к семье.

По их мнению, даже если количество таких военнослужащих невелико в масштабах Сил обороны, для каждого ребенка с инвалидностью возможность участия обоих родителей в уходе и воспитании имеет существенное значение.

Также в ходе обсуждения адвокаты обратили внимание, что верховенство права является не только формальным положением законодательства, но и предполагает соблюдение таких принципов, как юридическая определенность, запрет произвола, равенство перед законом, недискриминация и защита прав человека.

Правозащитники также отмечали, что действующее законодательство создает проблему юридической неопределенности, поскольку одно и то же жизненное обстоятельство — воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет — влечет разные правовые последствия в зависимости от статуса родителя. Отец, который еще не проходит военную службу, может получить отсрочку, тогда как военнослужащий в аналогичной ситуации имеет значительно более ограниченные возможности для увольнения. Дети с одинаковым правовым статусом получают разный уровень государственной защиты в зависимости от того, был ли их отец мобилизован. Такой подход, по их словам, противоречит принципам равенства и недискриминации.

Представители реабилитационных центров и медицинского сообщества подчеркнули, что реабилитация детей с инвалидностью является непрерывным процессом, который во многом зависит от ежедневного участия родителей. По их словам, реабилитационные мероприятия могут требовать от четырех до шести часов ежедневного участия семьи, а при отдельных тяжелых заболеваниях — до восьми часов в сутки. Значительная часть этой нагрузки ложится именно на семью, тогда как отсутствие одного из родителей может негативно сказаться на стабильности лечения, реабилитации и развития ребенка.

Отдельные выступления были посвящены детям с муковисцидозом, орфанными заболеваниями, аутизмом, тяжелыми нарушениями развития и другими состояниями, требующими постоянного медицинского сопровождения, специального питания, регулярных поездок к врачам и непрерывного участия семьи. Специалисты также обратили внимание, что перегрузка одного из родителей повышает риск эмоционального и физического истощения, срыва ухода, ухудшения психического здоровья матери и даже институционализации ребенка.

Народные депутаты также приняли участие в обсуждении законопроекта №15057 и дали рекомендации по его доработке ко второму чтению. В частности, они призвали представителей общественных организаций и правозащитников оперативно предоставить свои предложения и поправки, которые могут быть учтены в ходе дальнейшей работы над документом.

Представитель Министерства по делам ветеранов сообщил, что ведомство поддерживает идею единых оснований для отсрочки от мобилизации и увольнения с военной службы, однако предлагает доработать законопроект. В частности, предлагается связывать это право не только со статусом ребенка с инвалидностью, но и с его фактической потребностью в постоянном уходе. Для этого предлагается определить перечень медицинских показаний, которые станут основанием для отсрочки и увольнения. Такой перечень, по предложению министерства, должен утвердить Кабинет Министров по представлению Министерства здравоохранения либо непосредственно Минздрав.

В итоге можно сделать вывод, что между декларируемыми государством гарантиями защиты детей с инвалидностью и действующим правовым регулированием существует коллизия. Несмотря на признание необходимости особого ухода за такими детьми, после мобилизации один из родителей фактически теряет возможность воспользоваться семейными гарантиями, которыми обладал до начала службы. Поэтому остается ожидать соответствующих шагов государства, направленных на устранение этого несоответствия и приведение законодательства в соответствие с конституционными гарантиями и международными стандартами защиты прав ребенка.

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