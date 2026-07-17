В КСУ обсудили с представителями Чехии и ОБСЕ реформу конституционного правосудия и чешский опыт дисциплинарного производства

В Конституционном Суде Украины прошла встреча с представителями Чехии и ОБСЕ, в ходе которой обсудили реформу конституционного правосудия, использование чешского опыта и дальнейшее сотрудничество.

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В Конституционном Суде Украины состоялась встреча, ставшая очередным шагом в развитии одного из наиболее содержательных направлений международного сотрудничества Конституционного Суда Украины — диалога с конституционным правосудием Чешской Республики. Об этом сообщили в КСУ.

Исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин и судьи Александр Водянников, Виктор Городовенко, Виктор Кичун и Оксана Грищук встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине Любошем Веселым и Специальным представителем Председательства ОБСЕ — Координатором проектов в Украине Петром Марешем.

Открывая встречу, Александр Петришин напомнил, что сотрудничество между конституционными судами Украины и Чехии продолжается более четверти века — с 1998 года — и за это время приобрело характер системного, содержательного взаимодействия. Он отметил, что правовые системы двух государств имеют много общего, а сходство отдельных институциональных и процедурных подходов создает надлежащую основу для практического обмена опытом. Профессиональный диалог между судами, подчеркнул он, углубляет общее понимание основополагающих ценностей европейской правовой цивилизации — человеческого достоинства, свободы, демократии и верховенства права.

Судьи Конституционного Суда Украины проинформировали гостей о текущем состоянии реформ конституционного правосудия, в частности о новой процедуре отбора кандидатов на должности судей Суда и о критической важности своевременного заполнения вакансий для стабильной работы Суда. Было подчеркнуто: даже в условиях войны Конституционный Суд Украины не прекращает выполнение своей миссии — защиты конституционных прав и свобод человека и незыблемости демократических основ. Каждое решение Суда сегодня имеет особое значение для сохранения конституционного строя и устойчивости правовой системы государства.

Особое внимание участники уделили измеримым результатам сотрудничества между судами. Ключевым событием последнего года стали ознакомительные визиты судей и работников Секретариата КСУ в Конституционный Суд Чешской Республики в феврале 2026 года, организованные при поддержке Программы поддержки ОБСЕ для Украины. Эти визиты уже дали два конкретных результата.

Во-первых, доступ к чешской конституционной юриспруденции стал реальностью для украинских юристов. Непосредственно по итогам обсуждений во время визитов Конституционный Суд Чешской Республики запустил в своей базе решений NALUS ИИ-ассистента на украинском языке. Это существенно облегчило доступ украинских судей, юристов и исследователей к практике чешского органа конституционной юрисдикции и одновременно превратило чешскую судебную практику в действенный инструмент для сравнительно-правового анализа в собственных делиберативных процессах КСУ.

Во-вторых, чешский опыт имеет особое значение для дальнейшего совершенствования законодательных основ функционирования Конституционного Суда Украины. Модель дисциплинарного производства в отношении судей Конституционного Суда Чехии Конституционный Суд Украины определил как один из наиболее релевантных ориентиров для Украины. Знания, полученные во время визитов, непосредственно повлияли на позицию КСУ в дискуссии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности судей Суда: адаптированная чешская институциональная модель дисциплинарного производства была представлена во время парламентских обсуждений в мае 2026 года как предложение к украинскому законодательному регулированию.

Эти два примера участники встречи назвали наглядным подтверждением того, что институциональный диалог между судами уже сегодня трансформируется в конкретные, практически применимые результаты.

Стороны договорились о дальнейшем проектном взаимодействии с Программой поддержки ОБСЕ для Украины, направленном на укрепление институциональной способности Конституционного Суда Украины, совершенствование качества подготовки и аргументации его решений, развитие коммуникационной политики Суда и дальнейшее продвижение Украины по пути европейской интеграции.

Встреча стала очередным этапом профессионального диалога Конституционного Суда Украины с Чешской Республикой и ОБСЕ и обозначила ориентиры дальнейшего практического сотрудничества.

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