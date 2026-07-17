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Когда семье умершего военнослужащего могут отказать в выплате 15 млн грн — разъяснил Верховный Суд

14:38, 17 июля 2026 33
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Ключевое значение для выплаты имеет не только связь заболевания с защитой Родины, но и причина смерти военнослужащего.
Когда семье умершего военнослужащего могут отказать в выплате 15 млн грн — разъяснил Верховный Суд
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Если военнослужащий умер от заболевания, даже связанного с защитой Родины, это само по себе не является основанием для выплаты единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168. Для этого необходимо установить причинную связь между смертью и ранением, контузией, травмой или увечьем, полученными при защите Украины. К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

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Обстоятельства дела

Иск к Министерству обороны подала жена военнослужащего, которая также действовала в интересах своих сыновей.

Ее муж был мобилизован в марте 2022 года и выполнял боевые задачи в Донецкой области. В конце июля 2022 года он умер во время пребывания в районе проведения боевых действий.

Согласно медицинским документам, непосредственной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная гипертонической болезнью. Вместе с тем военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, связано с защитой Родины.

Комиссия Министерства обороны назначила жене и двум сыновьям единовременную денежную помощь в соответствии с постановлением Кабинета Министров №975 — в размере 750-кратного прожиточного минимума, который на момент смерти составлял 1 860 750 грн, распределенных между членами семьи.

Истец считала, что семья имеет право на выплату, предусмотренную постановлением Кабинета Министров №168, в размере 15 млн грн, поскольку смерть наступила во время действия военного положения, а военно-врачебная комиссия установила причинную связь заболевания с защитой Родины.

Что решили суды

Суд первой инстанции согласился с доводами истца, отменил решение Министерства обороны и обязал ведомство повторно рассмотреть вопрос о назначении единовременной денежной помощи с учетом выводов суда.

Однако Третий апелляционный административный суд это решение отменил и отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд пришел к выводу, что пункт 2 постановления №168 предусматривает выплату 15 млн грн только в случае гибели военнослужащего либо его смерти, которая находится в причинной связи с ранением, контузией, травмой или увечьем, полученными при защите Родины.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд оставил постановление апелляционного суда без изменений.

Верховный Суд применил правовой вывод Судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда, сформулированный в постановлении от 16 июня 2026 года по делу №620/10029/24.

Суд подчеркнул, что положения пункта 2 постановления №168 необходимо применять в системной взаимосвязи с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», и они не могут толковаться отдельно от этого Закона.

Верховный Суд также отметил, что сам по себе вывод военно-врачебной комиссии о связи заболевания с защитой Родины либо прохождением военной службы не является безусловным основанием для выплаты единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн.

Кроме того, Суд обратил внимание, что понятие «гибель», используемое в пункте 2 постановления №168, имеет самостоятельное юридическое значение и не охватывает каждый случай смерти военнослужащего во время действия военного положения либо при исполнении обязанностей военной службы.

Вместе с тем Верховный Суд подчеркнул, что смерть военнослужащего, наступившая вследствие заболевания, сама по себе не исключает права на получение единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн. Такое право может возникнуть, если медицинскими документами будет подтверждено, что смерть, независимо от непосредственного клинического механизма ее наступления, находится в причинной связи с ранением, контузией, травмой либо увечьем, полученными при защите Родины.

Отдельно Верховный Суд отметил, что применил новый правовой подход, сформулированный Судебной палатой по делу №620/10029/24. В связи с этим Суд не согласился с выводами, изложенными в собственных постановлениях от 17 июля и 22 августа 2024 года, согласно которым пункт 2 постановления №168 распространялся также на случаи смерти военнослужащего от заболевания, связанного с защитой Родины. Коллегия указала, что такие выводы не основывались на правильном применении норм права.

Почему Верховный Суд отказал в удовлетворении иска

По делу №160/22825/25 суды установили, что военнослужащий умер от сердечно-сосудистой недостаточности, а военно-врачебная комиссия подтвердила связь заболевания, которое привело к смерти, с защитой Родины.

Вместе с тем материалы дела не содержали доказательств того, что смерть находилась в причинной связи именно с ранением, контузией, травмой либо увечьем, полученными при выполнении боевых задач.

При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что оснований для применения пункта 2 постановления №168 и выплаты единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн нет.

Вместе с тем Суд отметил, что члены семьи не лишены права на социальную защиту, поскольку в данном случае единовременная денежная помощь подлежит назначению в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров №975.

Таким образом Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Третьего апелляционного административного суда — без изменений.

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