Военным, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут разрешить увольняться со службы — в Раде зарегистрировали законопроект

11:43, 9 марта 2026
Депутаты предлагают убрать норму, которая ограничивает увольнение военнослужащих при наличии другого из родителей.
Иллюстративное фото, источник — nus.org.ua
В Верховной Раде 9 марта зарегистрировали законопроект №15057 о внесении изменений в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно устранения ограничений в реализации права военнослужащих на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Даниил Гетманцев, Марьяна Безугла, Елена Винтоняк, Ирина Борзова и Алексей Гончаренко.

Текст законопроекта и пояснительная записка пока отсутствуют.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал о подготовке соответствующих изменений в законодательство. По его словам, к нему обращаются матери детей с инвалидностью, отцы которых проходят военную службу, и которые фактически остаются один на один с уходом за ребенком.

Депутат отмечал, что действующая редакция статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает возможность увольнения военнослужащего в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью только в случае отсутствия других лиц, которые обязаны его воспитывать.

«Фактически это означает: если мама есть — отец-военнослужащий не имеет права на увольнение. То есть вся нагрузка по уходу полностью переложена на мать», — отмечал Гетманцев.

Также он обращал внимание, что гражданские лица могут получить отсрочку от мобилизации для ухода за ребенком с инвалидностью без такого требования.

По словам депутата, зарегистрированный законопроект должен устранить эту норму и расширить возможность увольнения военнослужащих со службы в связи с необходимостью ухода за ребенком с инвалидностью.

Верховная Рада Украины законопроект военные военнослужащие

