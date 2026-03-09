Военным, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут разрешить увольняться со службы — в Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде 9 марта зарегистрировали законопроект №15057 о внесении изменений в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно устранения ограничений в реализации права военнослужащих на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Даниил Гетманцев, Марьяна Безугла, Елена Винтоняк, Ирина Борзова и Алексей Гончаренко.
Текст законопроекта и пояснительная записка пока отсутствуют.
Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал о подготовке соответствующих изменений в законодательство. По его словам, к нему обращаются матери детей с инвалидностью, отцы которых проходят военную службу, и которые фактически остаются один на один с уходом за ребенком.
Депутат отмечал, что действующая редакция статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает возможность увольнения военнослужащего в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью только в случае отсутствия других лиц, которые обязаны его воспитывать.
«Фактически это означает: если мама есть — отец-военнослужащий не имеет права на увольнение. То есть вся нагрузка по уходу полностью переложена на мать», — отмечал Гетманцев.
Также он обращал внимание, что гражданские лица могут получить отсрочку от мобилизации для ухода за ребенком с инвалидностью без такого требования.
По словам депутата, зарегистрированный законопроект должен устранить эту норму и расширить возможность увольнения военнослужащих со службы в связи с необходимостью ухода за ребенком с инвалидностью.
