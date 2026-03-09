  1. В Украине

В Днепре задержали мужчину, который с ножом напал на сотрудников ТЦК

12:17, 9 марта 2026
Злоумышленнику уже было объявлено подозрение.
В Днепре правоохранители задержали мужчину, который совершил нападение на группу оповещения одного из РТЦК и СП города. Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК.

Отмечается, что во время проверки военно-учётных документов мужчина достал нож и ударил в бедро 24-летнего военнослужащего. Пострадавшего доставили в больницу.

«Личность нападавшего была оперативно установлена, он уже задержан представителями Национальной полиции Украины, и ему объявлено подозрение. Продолжается досудебное расследование. Нарушитель закона будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ТЦК.

В центре комплектования также напомнили: «военнослужащие, привлечённые к выполнению мероприятий оповещения, — это люди с реальным боевым опытом, которые потеряли здоровье на поле боя и были вынуждены перевестись в тыл. Они выполняют необходимую работу, которая позволяет Украине оставаться обороноспособной. Мобилизация — это критически важный для существования нашего государства процесс!

 В то же время противник постоянно пытается дискредитировать территориальные центры комплектования и сорвать процесс мобилизации. В очередной раз призываем: не доверяйте манипулятивным вбросам, которые могут быть частью вражеской пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия. Не препятствуйте законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Любые противоправные действия будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

За противоправное вмешательство в работу Вооруженных Сил Украины предусмотрена строгая уголовная ответственность».

