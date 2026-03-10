Суд США признал законным запрет фотографировать бюллетени на избирательных участках

Федеральный суд в США подтвердил законность запрета фотографировать заполненные избирательные бюллетени в штате Северная Каролина. Суд решил, что такое ограничение является оправданным и помогает предотвращать подкуп избирателей. Об этом сообщает Courthouse News.

Из-за чего возникло судебное дело

Решение приняла судья федерального окружного суда Луиз Фланаган. Она отклонила иск жительницы штата Сьюзен Хогарт, которая утверждала, что запрет делать фото бюллетеня нарушает ее право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

Хогарт подала иск после того, как опубликовала в соцсети X селфи с избирательного участка во время праймериз Либертарианской партии. На фото она держала свой бюллетень. После публикации избирательная комиссия штата обратилась к ней с требованием удалить пост, предупредив, что за нарушение закона ей может грозить уголовная ответственность.

Женщина заявила, что сделала фото, чтобы поощрить людей участвовать в выборах и показать, что поддерживает кандидатов от третьих партий.

Что решил суд

В своем решении судья отметила, что избирательные участки не являются обычным публичным пространством, поэтому государство имеет право устанавливать там определенные ограничения. По ее словам, запрет на фото бюллетеней не связан с политическими взглядами избирателей, а направлен на предотвращение подкупа или давления во время голосования.

Судья пояснила, что фотографии бюллетеней могут использоваться как доказательство того, как проголосовал человек. Это, в свою очередь, может способствовать схемам подкупа или принуждения к голосованию.

Реакция сторон

Адвокат женщины Джефф Земан заявил, что она рассматривает возможность обжаловать решение. Он считает, что избиратели не должны бояться наказания за то, что показывают, за кого они проголосовали.

В то же время в избирательной комиссии штата подчеркивают, что такой запрет важен для честности выборов. По словам представителя комиссии Патрика Гэннона, фотографии бюллетеней могут использоваться как доказательство для получения денег в схемах подкупа избирателей.

Какие правила действуют в штате

Северная Каролина является одним из нескольких штатов США, где запрещено фотографировать заполненные бюллетени или избирателей в помещении для голосования без разрешения избирательных должностных лиц. Это правило распространяется и на голосование по почте — даже дома избиратель не имеет права фотографировать свой заполненный бюллетень.