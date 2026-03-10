  1. В мире

Суд США признал законным запрет фотографировать бюллетени на избирательных участках

18:26, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Федеральный суд отклонил иск женщины, которая опубликовала селфи с бюллетенем.
Суд США признал законным запрет фотографировать бюллетени на избирательных участках
Фото: Shutter by Nitish LLC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд в США подтвердил законность запрета фотографировать заполненные избирательные бюллетени в штате Северная Каролина. Суд решил, что такое ограничение является оправданным и помогает предотвращать подкуп избирателей. Об этом сообщает Courthouse News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Из-за чего возникло судебное дело

Решение приняла судья федерального окружного суда Луиз Фланаган. Она отклонила иск жительницы штата Сьюзен Хогарт, которая утверждала, что запрет делать фото бюллетеня нарушает ее право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

Хогарт подала иск после того, как опубликовала в соцсети X селфи с избирательного участка во время праймериз Либертарианской партии. На фото она держала свой бюллетень. После публикации избирательная комиссия штата обратилась к ней с требованием удалить пост, предупредив, что за нарушение закона ей может грозить уголовная ответственность.

Женщина заявила, что сделала фото, чтобы поощрить людей участвовать в выборах и показать, что поддерживает кандидатов от третьих партий.

Что решил суд

В своем решении судья отметила, что избирательные участки не являются обычным публичным пространством, поэтому государство имеет право устанавливать там определенные ограничения. По ее словам, запрет на фото бюллетеней не связан с политическими взглядами избирателей, а направлен на предотвращение подкупа или давления во время голосования.

Судья пояснила, что фотографии бюллетеней могут использоваться как доказательство того, как проголосовал человек. Это, в свою очередь, может способствовать схемам подкупа или принуждения к голосованию.

Реакция сторон

Адвокат женщины Джефф Земан заявил, что она рассматривает возможность обжаловать решение. Он считает, что избиратели не должны бояться наказания за то, что показывают, за кого они проголосовали.

В то же время в избирательной комиссии штата подчеркивают, что такой запрет важен для честности выборов. По словам представителя комиссии Патрика Гэннона, фотографии бюллетеней могут использоваться как доказательство для получения денег в схемах подкупа избирателей.

Какие правила действуют в штате

Северная Каролина является одним из нескольких штатов США, где запрещено фотографировать заполненные бюллетени или избирателей в помещении для голосования без разрешения избирательных должностных лиц. Это правило распространяется и на голосование по почте — даже дома избиратель не имеет права фотографировать свой заполненный бюллетень.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд мошенник выборы избирательная кампания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]