Женщина оспорила ограничение бесплатного проезда для пенсионеров в Житомире — апелляционный суд стал на ее сторону

Суд подтвердил: городская власть не может ограничивать право пенсионеров на бесплатный проезд, гарантированный постановлением Кабмина.

Седьмой апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения исполнительного комитета Житомирского городского совета, которым для пенсионеров по возрасту ввели плату за проезд в общественном транспорте.

В суд обратилась женщина, которая обжаловала соответствующее решение городской власти. По ее мнению, оно противоречит законодательству, поскольку государство гарантирует пенсионерам бесплатный проезд в городском транспорте. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее иск, а апелляционный суд согласился с этим выводом.

Обстоятельства дела №240/10922/24

Истец обратилась в суд с требованием признать противоправной и отменить часть решения исполнительного комитета Житомирского городского совета от 28 марта 2024 года №480, которым внесены изменения в решение о стоимости проезда в общественном транспорте.

Соответствующими приложениями к этому решению для отдельных льготных категорий была установлена оплата проезда. В частности, для пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью III группы определено:

9 грн за проезд в городских автобусах по льготной карте или карте житомирянина;

5 грн за проезд в электротранспорте по льготной карте в часы до 10:00 и после 16:00.

По мнению истца, такое решение органа местного самоуправления нарушает законодательство и сужает социальные права пенсионеров, поскольку фактически вводит плату за проезд для категории лиц, которые имеют право на бесплатное пользование транспортом.

Решение суда первой инстанции

Житомирский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправными положения приложений к решению исполкома в части установления платы за проезд для пенсионеров по возрасту.

Исполнительный комитет Житомирского городского совета не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, считая, что суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства дела и неправильно применил нормы права.

Позиция апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции отметил, что льготные перевозки пассажиров регулируются, в частности Законом «О автомобильном транспорте», Законом «О городском электрическом транспорте», Законом «О местном самоуправлении в Украине».

В то же время ключевое значение в этом деле имеет постановление Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 года №354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования».

Этим актом правительство ввело бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси), а также на пригородных маршрутах.

Суд подчеркнул, что это постановление является обязательным для выполнения органами местного самоуправления.

Коллегия судей пришла к выводу, что установление исполкомом платы за проезд для пенсионеров:

противоречит постановлению Кабинета Министров Украины;

фактически отменяет бесплатный проезд в автобусах;

ограничивает право на бесплатный проезд в электротранспорте, позволяя пользоваться им без оплаты только в определенные часы.

Суд отметил, что право пенсионеров на бесплатный проезд является элементом социальной защиты граждан, гарантированного статьей 46 Конституции Украины. Сужение такого права является недопустимым.

Вывод и решение апелляционного суда

Седьмой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что решение исполкома в части установления платы за проезд для пенсионеров не соответствует правовому акту высшей юридической силы.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают установленных судом обстоятельств и не дают оснований для отмены решения.

Суд постановил:

апелляционную жалобу исполнительного комитета Житомирского городского совета оставить без удовлетворения;

решение Житомирского окружного административного суда от 15 августа 2024 года — оставить без изменений.

