Жінка оскаржила обмеження безкоштовного проїзду для пенсіонерів у Житомирі — апеляційний суд став на її бік

Суд підтвердив: міська влада не може обмежувати право пенсіонерів на безплатний проїзд, гарантований постановою Кабміну.

Сьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, яким для пенсіонерів за віком запровадили плату за проїзд у громадському транспорті.

До суду звернулася жінка, яка оскаржила відповідне рішення міської влади. На її думку, воно суперечить законодавству, оскільки держава гарантує пенсіонерам безплатний проїзд у міському транспорті. Суд першої інстанції частково задовольнив її позов, а апеляційний суд погодився з цим висновком.

Обставини справи №240/10922/24

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати частину рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 28 березня 2024 року №480, яким внесено зміни до рішення про вартість проїзду у громадському транспорті.

Відповідними додатками до цього рішення для окремих пільгових категорій було встановлено оплату проїзду. Зокрема, для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю ІІІ групи визначено:

9 грн за проїзд у міських автобусах за пільговою карткою або карткою житомирянина;

5 грн за проїзд в електротранспорті за пільговою карткою у години до 10:00 та після 16:00.

На думку позивачки, таке рішення органу місцевого самоврядування порушує законодавство та звужує соціальні права пенсіонерів, оскільки фактично вводить плату за проїзд для категорії осіб, які мають право на безплатне користування транспортом.

Рішення суду першої інстанції

Житомирський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправними положення додатків до рішення виконкому в частині встановлення плати за проїзд для пенсіонерів за віком.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради не погодився з таким рішенням і подав апеляційну скаргу, вважаючи, що суд першої інстанції неповно з’ясував обставини справи та неправильно застосував норми права.

Позиція апеляційного суду

Суд апеляційної інстанції зазначив, що пільгові перевезення пасажирів регулюються, зокрема Законом «Про автомобільний транспорт», Законом «Про міський електричний транспорт», Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Водночас ключове значення у цій справі має постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

Цим актом уряд запровадив безплатний проїзд для пенсіонерів за віком у міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі), а також на приміських маршрутах.

Суд підкреслив, що ця постанова є обов’язковою для виконання органами місцевого самоврядування.

Колегія суддів дійшла висновку, що встановлення виконкомом плати за проїзд для пенсіонерів:

суперечить постанові Кабінету Міністрів України;

фактично скасовує безплатний проїзд у автобусах;

обмежує право на безплатний проїзд в електротранспорті, дозволяючи користуватися ним без оплати лише у певні години.

Суд зазначив, що право пенсіонерів на безплатний проїзд є елементом соціального захисту громадян, гарантованого статтею 46 Конституції України. Звуження такого права є неприпустимим.

Висновок та рішення апеляційного суду

Сьомий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції та зазначив, що рішення виконкому в частині встановлення плати за проїзд для пенсіонерів не відповідає правовому акту вищої юридичної сили.

Доводи апеляційної скарги не спростовують встановлених судом обставин та не дають підстав для скасування рішення.

Суд постановив:

апеляційну скаргу виконавчого комітету Житомирської міської ради залишити без задоволення;

рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 15 серпня 2024 року — залишити без змін.

