Постраждалим працівникам критичної інфраструктури розширили право на грошову допомогу — підписано закон

Закон розширює коло осіб, які можуть отримати одноразову допомогу за шкоду життю та здоров’ю.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4793-ІХ, який уточнює характер обов’язків, виконання яких надає право на отримання одноразової грошової допомоги.

Йдеться про працівників операторів критичної інфраструктури, їхні філії та представництва, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України» — законопроект № 14303.

Законом передбачено:

− уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;

− розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків.

− розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;

− запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;

− продовжується строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

«Судово-юридична газета» детально аналізувала цей законопроект.

