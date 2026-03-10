Рустем Умєров разом з військовими вирушив на Близький Схід для стабілізації безпекової ситуації

Разом із військовими, розвідкою та представниками Міноборони і МЗС він готуватиме домовленості про безпекову співпрацю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров разом з українськими військовими вже вирушив на Близький Схід — до регіону Затоки. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, українська команда може допомогти партнерам у захисті життя та стабілізації безпекової ситуації в регіоні. Йдеться, зокрема, про співпрацю у сфері протидії новим загрозам і використання українського досвіду оборони.

Президент зазначив, що нинішня ситуація ускладнюється через удари з боку Ірану та подальшу ескалацію. Зокрема, іранський режим фактично заблокував Ормузьку протоку — один із ключових шляхів постачання нафти й газу на світові ринки, що створює значну дестабілізацію.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у зміцненні співпраці з партнерами, які звертаються по підтримку, і очікує подальшої допомоги для власної оборони, передусім у сфері протиповітряної оборони.

Президент також нагадав, що Україна раніше пропонувала Сполученим Штатам угоду щодо співпраці у сфері дронів — як у виробництві, так і в їхньому застосуванні. За його словами, Україна має один із найбільших у світі досвідів протидії ударним безпілотникам, і цей досвід може бути корисним партнерам на Близькому Сході, у Європі та США.

За словами Зеленського, Рустем Умєров разом із військовими, представниками розвідки, Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ працюватиме над підготовкою конкретних домовленостей щодо співробітництва у сфері безпеки.

Президент наголосив, що Україна прагне виступати надійним партнером у сфері безпеки, а розвиток оборонної співпраці може стати не лише важливим елементом захисту держави, а й частиною економічного розвитку, зокрема для українського оборонного виробництва.

