Біля берегів Італії зафіксували землетрус магнітудою 5,9

Підземні поштовхи призвели до перебоїв у русі потягів у напрямках на північ від Неаполя.

У ніч на 10 березня біля узбережжя італійського регіону Кампанія стався землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляє ANSA.

За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології, епіцентр підземних поштовхів знаходився на значній глибині — приблизно 414 км. Це значно перевищує типову глибину сейсмічних процесів в Італії, адже більшість землетрусів у країні виникає у верхніх шарах земної кори.

Через підземні поштовхи виникли перебої в русі поїздів на напрямках на північ від Неаполя. Проблеми із залізничним сполученням спостерігалися і вранці: затримки становили від 25 хвилин до майже двох годин, а частину рейсів довелося скасувати.

