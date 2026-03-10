На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Перший день роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відзначився не лише обранням нових членів ВРП, а й дискусією довкола формування оновленого складу Ради суддів України (РСУ). Питання про те, хто має право потрапити до бюлетеня для таємного голосування, спричинило спір серед делегатів.

Під час висування кандидатур до складу РСУ з’ясувалося, що значна частина запропонованих осіб не є делегатами з’їзду і фізично відсутні на засіданні. Це спровокувало появу двох протилежних таборів у залі.

Перша група делегатів виступила з жорсткою пропозицією: не включати до бюлетенів тих, хто не з’явився на з’їзд. Свою позицію вони аргументували ризиком того, що відсутні кандидати можуть насправді не мати бажання працювати в органі суддівського самоврядування, а їхнє обрання «наосліп» лише затягне процес формування РСУ.

Друга група, яку підтримав чинний голова РСУ Богдан Моніч, наполягає на включенні всіх висунутих кандидатур. Очільник Ради суддів України закликав колег не вдаватися до поспішних обмежень. Він наголосив, що відсутність кандидата безпосередньо в залі засідань не може бути автоматичною підставою для його виключення зі списків.

Тобто, друга пропозиція: включити всіх кандидатів у бюлетень, оскільки можуть існувати об’єктивні причини їхньої відсутності на з’їзді — від виконання професійних обов’язків до логістичних складнощів. Головне — це професійний потенціал та готовність громади їх підтримати.

Чому це важливо?

Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування у період між з’їздами. Від того, наскільки легітимним та репрезентативним буде її склад, залежить захист незалежності суддів у найближчі роки. Виключення кандидатів за ознакою присутності може бути розцінене як обмеження прав суддів на самоврядування.

Наразі проходять заслуховування присутніх кандидатів до складу РСУ, після чого має буде знайдено компромісний варіант, який би задовольнив обидві сторони та дозволив перейти до процедури таємного голосування.

«Судово-юридична газета» продовжує стежити за перебігом З’їзду.

