Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 30 вересня

16:38, 10 березня 2026
Кабінет Міністрів продовжив до 30 вересня 2026 року спеціальні умови постачання природного газу для підприємств теплопостачання, які передбачають його продаж за фіксованими цінами для потреб населення та бюджетних установ.
Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла до 30 вересня
Фото: КМУ
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. За її словами, вони діятимуть і в міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.

«Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і садочках було тепло та гаряча вода», — зазначила Свириденко.

Вона також пояснила, що минула зима була холоднішою, ніж очікувалося, через що підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори.

«Тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок», — наголосила прем’єрка.

Вона додала, що для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”».

Кабінет Міністрів України

