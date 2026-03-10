  1. В Україні

Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців для боротьби з «шахедами» — Зеленський

18:11, 10 березня 2026
Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які допомагатимуть у боротьбі з «шахедами». Про це Глава держави зазначив під час спілкування із журналістами.

Зокрема, три українські команди цього тижня працюватимуть у трьох країнах регіону – Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії.

Президент додав, що Україна обговорює з партнерами на Близькому Сході ракети для ППО в обмін на «дрон- угоду».

Йдеться, зокрема, про ракети PAC-2 та PAC-3. Президент заявив, що це може бути частиною співпраці, яка передбачає використання українського досвіду та виробничих можливостей у сфері безпілотників.

«Ще рік тому ми пропонували США дрон-діл – наш досвід і наші виробничі можливості, які сьогодні не використовуються через брак фінансування», – сказав Зеленський.

За його словами, запит країн Близького Сходу на українські технології безпілотників також є частиною цієї ініціативи.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Володимир Зеленський

