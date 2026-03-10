Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців для боротьби з «шахедами» — Зеленський

Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які допомагатимуть у боротьбі з «шахедами». Про це Глава держави зазначив під час спілкування із журналістами.

Зокрема, три українські команди цього тижня працюватимуть у трьох країнах регіону – Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії.

Президент додав, що Україна обговорює з партнерами на Близькому Сході ракети для ППО в обмін на «дрон- угоду».

Йдеться, зокрема, про ракети PAC-2 та PAC-3. Президент заявив, що це може бути частиною співпраці, яка передбачає використання українського досвіду та виробничих можливостей у сфері безпілотників.

«Ще рік тому ми пропонували США дрон-діл – наш досвід і наші виробничі можливості, які сьогодні не використовуються через брак фінансування», – сказав Зеленський.

За його словами, запит країн Близького Сходу на українські технології безпілотників також є частиною цієї ініціативи.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

