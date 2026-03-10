  1. Законодавство
Військових, які зазнали поранень, прийматимуть до поліції без перевірки фізпідготовки — закон підписано

20:09, 10 березня 2026
Закон змінює правила відбору кандидатів на службу в поліції та передбачає спрощення для поранених захисників.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4792-IX, який вдосконалює процедури відбору кандидатів на службу в поліції. Він дозволяє приймати на службу до поліції осіб, які під час захисту України отримали поранення чи захворювання, пов’язані з бойовими діями.

Як відомо, Верховна Рада в лютому прийняла у другому читанні і в цілому відповідний законопроєкт №14194 «Про внесення зміни до статті 50 Закону «Про Національну поліцію» щодо деяких питань перевірки кандидатів на службу в поліції».

Документ передбачає, що громадяни України, які проходили службу в органах внутрішніх справ, поліції, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної прикордонної служби України, Збройних Силах України та інших військових формуваннях та отримали захворювання, поранення (контузію, травму або каліцтво) під час здійснення заходів із захисту незалежності України, звільняються від проходження перевірки рівня фізичної підготовки.

Водночас ця норма застосовуватиметься лише до тих посад у поліції, перелік яких визначить Міністерство внутрішніх справ України.

Закон вносить зміни до статті 50 Закону «Про Національну поліцію» та врегульовує питання прийому на службу осіб, які зазнали поранень або отримали захворювання під час виконання завдань із захисту держави.

