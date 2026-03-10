Дмитро Круподеря та Тетяна Спірідонова: З’їзд суддів обрав двох нових членів Вищої ради правосуддя

ХХ черговий з'їзд суддів України обрав двох нових членів ВРП: нові представники у Вищій раді правосуддя і результати голосування.

Формування Вищої ради правосуддя у 2026 році відбувається в умовах, коли запит на справедливість та ефективність судів є як ніколи високим. Обрання нових членів ВРП — це не просто юридична процедура, а стратегічний етап судової реформи, від якого залежить якість «очищення» системи та подолання кадрової кризи.

Під час ХХ чергового з’їзду суддів України ключовим питанням стало заповнення двох вакантних посад за квотою суддів, що утворилися після завершення повноважень Інни Плахтій та Віталія Саліхова.

Рада суддів України закликала делегатів з’їзду суддів України уважно ознайомитися з життєвим і професійним досвідом кандидатів на посаду членів ВРП, який вони представляли під час співбесід, з тим, щоб розуміти за кого віддати свій голос і визначитися з найбільш достойними представниками суддівської спільноти, які представлятимуть її в незалежному конституційному органі суддівського врядування в Україні. Рада суддів нагадала, що ВРП діє на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, формування доброчесного корпусу суддів та притягнення їх до відповідальності.

ХХ черговий з’їзд суддів проголосував за доукомплектування складу Вищої ради правосуддя. Обрання нових членів продемонструвало готовність системи до внутрішніх змін та посилення своєї суб’єктності. Таким чином, по результатам таємного голосування обраними членами Вищої ради правосуддя строком на чотири роки оголошено:

Дмитро Круподеря – отримав 135 голосів делегатів

Суддя Донецького апеляційного суду, з жовтня 2022 року рішенням голови Верховного Суду відряджений до Дніпровського апеляційного суду. Має багаторічний досвід роботи в органах прокуратури та судах, зокрема у 2003–2004 роках обіймав посаду заступника прокурора м. Євпаторія в Криму. У липні 2007 року призначений суддею Калінінського райсуду м. Горлівки, а з 2013 року —Донецького апеляційного суду, має ступінь доктора філософії (PhD) у галузі права. Суддя декларує прагнення до «чесної, прозорої та справедливої судової системи».

Тетяна Спірідонова - отримала 179 голосів делегатів

Суддя Хмельницького апеляційного суду, розпочала кар’єру відразу після інституту завідуючою відділом РАЦС у Хмельницькому районі, згодом ставши заступником начальника районного управління юстиції. У травні 2002 року вперше одягла мантію судді Хмельницького районного суду, у 2008 році була обрана суддею безстроково. З серпня 2013 року працює суддею Апеляційного суду Хмельницької області. У 2018–2021 роках була заступником голови суду, а потім очолила Хмельницький апеляційний суд. У 2015 році пройшла перевірку відповідно до Закону «Про очищення влади», заборон не виявлено, не вчиняла корупційних правопорушень та не порушувала присягу.

