Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до Євросоюзу

16:20, 10 березня 2026
Документ містить заклик не підтримувати переговори про вступ України до ЄС.
Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, у якій висловилися проти членства України в Європейському Союзі. Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі X.

За документ проголосували 142 депутати, проти — 28, ще 4 утрималися.

У тексті резолюції зазначається, що Угорщина не підтримує вступ України до Євросоюзу через те, що країна перебуває у стані війни. На думку авторів документа, прийняття України до ЄС може створити ризик втягування самого Євросоюзу у війну.

Парламент закликав уряд Угорщини не підтримувати початок повноцінних переговорів про вступ України до ЄС і виступати проти її членства.

У резолюції також згадується фінансова допомога Україні. Депутати зазначили, що від початку повномасштабної війни Євросоюз уже надав Україні 193,3 млрд євро допомоги та планує нові кредити.

У документі йдеться, що у разі вступу до ЄС Україна могла б отримати понад 360 млрд євро з наступного семирічного бюджету Євросоюзу. Угорські парламентарі вважають, що ці кошти можуть бути перерозподілені за рахунок фондів розвитку регіонів і сільського господарства для нинішніх країн-членів.

Ухвалена резолюція також закликає угорський уряд «підтримувати міжнародні мирні ініціативи, утримуватися від надання Україні грошей або зброї, а також не допустити втягування Угорщини чи Європейського Союзу у війну».

Крім того, документ містить заклик протидіяти ініціативам, які можуть перетворити ЄС на військовий союз, а також виступає проти спроб змінити правило одностайності під час ухвалення рішень у Євросоюзі.

Україна Угорщина Євросоюз

