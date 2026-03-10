НАДС затвердило методичні рекомендації щодо дисциплінарної відповідальності посадовців місцевого самоврядування

Рекомендації детально роз’яснюють процедуру притягнення посадовців до відповідальності.

Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно службовців місцевого самоврядування.

Документ розроблено на виконання положень нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-IX) та покликаний допомогти керівникам служб і кадровим підрозділам громад правильно застосовувати норми дисциплінарного права.

Документ визначає чотири основні стадії процесу:

Відкриття провадження. Керівник служби, маючи достатні дані про ознаки проступку (з доповідної записки, звернення громадян, матеріалів перевірок, публікацій у медіа тощо), видає розпорядження (наказ) про відкриття провадження та витребовує у службовця письмове пояснення.

Розгляд пояснень керівником. Отримавши пояснення, керівник може прийняти одне з трьох рішень: закрити провадження, оголосити зауваження (у чітко визначених законом випадках) або передати справу на розгляд дисциплінарної комісії.

Розгляд справи дисциплінарною комісією. Комісія вивчає матеріали, збирає докази, за потреби заслуховує пояснення службовця. За результатами роботи вона готує подання з висновком про наявність чи відсутність складу проступку та пропозицією щодо виду стягнення.

Прийняття остаточного рішення. На підставі подання комісії керівник служби видає розпорядження (наказ) про накладення дисциплінарного стягнення (догана або звільнення) або про закриття провадження. Справи про зауваження та звільнення мають свої особливості в оформленні.

