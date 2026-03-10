  1. В Україні

НАДС затвердило методичні рекомендації щодо дисциплінарної відповідальності посадовців місцевого самоврядування

15:26, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рекомендації детально роз’яснюють процедуру притягнення посадовців до відповідальності.
НАДС затвердило методичні рекомендації щодо дисциплінарної відповідальності посадовців місцевого самоврядування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно службовців місцевого самоврядування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ розроблено на виконання положень нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-IX) та покликаний допомогти керівникам служб і кадровим підрозділам громад правильно застосовувати норми дисциплінарного права.

Документ визначає чотири основні стадії процесу:

Відкриття провадження. Керівник служби, маючи достатні дані про ознаки проступку (з доповідної записки, звернення громадян, матеріалів перевірок, публікацій у медіа тощо), видає розпорядження (наказ) про відкриття провадження та витребовує у службовця письмове пояснення.

Розгляд пояснень керівником. Отримавши пояснення, керівник може прийняти одне з трьох рішень: закрити провадження, оголосити зауваження (у чітко визначених законом випадках) або передати справу на розгляд дисциплінарної комісії.

Розгляд справи дисциплінарною комісією. Комісія вивчає матеріали, збирає докази, за потреби заслуховує пояснення службовця. За результатами роботи вона готує подання з висновком про наявність чи відсутність складу проступку та пропозицією щодо виду стягнення.

Прийняття остаточного рішення. На підставі подання комісії керівник служби видає розпорядження (наказ) про накладення дисциплінарного стягнення (догана або звільнення) або про закриття провадження. Справи про зауваження та звільнення мають свої особливості в оформленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

держслужбовці держслужба НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поїхав за бурштином — повернувся зі штрафом: як суд на Рівненщині покарав старателя з мотопомпою

Суд оштрафував порушника на 51 000 грн за спробу гідророзмиву ґрунту на Поліссі.

Комітет ВР з євроінтеграції розгляне нові правила використання тахографів та відпочинку водіїв

Законопроєкт встановлює жорсткі ліміти часу керування та відпочинку водіїв, щоб наблизити українські стандарти до європейських.

Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]