Комітет ВР з євроінтеграції розгляне нові правила використання тахографів та відпочинку водіїв

Законопроєкт встановлює жорсткі ліміти часу керування та відпочинку водіїв, щоб наблизити українські стандарти до європейських.

ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу проведе чергове засідання на якому розгляне законопроєкт № 14280 від 08.12.2025 “Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу”.

Станом на сьогодні в Україні більшість положень, які стосуються режимів праці та відпочинку водіїв, порядок використання тахографів, правила зберігання та аналізу даних, а також вимоги до технічних характеристик цих пристроїв, врегульовані переважно підзаконними актами (зокрема, Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів» № 340 від 07.06.2010).

Такий стан справ не відповідає ні практиці держав–членів ЄС, де ці правила мають силу закону, ні міжнародним зобов’язанням України. Відсутність чітких законодавчих норм унеможливлює ефективний контроль, створює прогалини в правозастосуванні та сприяє недобросовісній конкуренції серед перевізників. Важливо врахувати, що з моменту підписання Угоди про асоціацію деякі нормативні акти ЄС, які Україна зобов’язалася імплементувати, були змінені або втратили чинність.

Отже, законопроєкт визначає комплексну трансформацію правового поля у сфері автомобільного транспорту шляхом:

законодавчого закріплення чітких норм щодо максимальної тривалості керування, мінімальних перерв, щоденних та щотижневих періодів відпочинку;

визначення статусу і функцій мобільних працівників;

запровадження обов’язковості використання цифрових і розумних тахографів у контрольованих категоріях транспортних засобів;

законодавчого регулювання порядку встановлення, активації та калібрування тахографів;

встановлення однозначного порядку зчитування, зберігання та передачі даних тахографів;

створення ефективної державної системи контролю за дотриманням режимів праці та відпочинку;

встановлення дієвих санкцій за порушення законодавства у цій сфері.

Транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів або вантажів і мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонни або призначені для перевезення більше ніж дев’яти осіб, включаючи водія, повинні будуть бути обладнані цифровими або розумними тахографами.

Дані тахографа стануть офіційною інформацією, що використовується для контролю режимів праці та відпочинку водіїв, розслідування дорожньо-транспортних пригод, а також для притягнення до відповідальності.

Експлуатація авто без справного тахографа буде заборонена.

Законопроєкт містить положення щодо режимів праці та відпочинку водіїв. У ньому нормативно закріплені положення щодо максимальної тривалості щоденного та щотижневого керування, мінімальної тривалості перерв та відпочинку, обов’язками перевізника щодо організації праці водіїв, а також забороною проводити регулярний щотижневий відпочинок у кабіні.

Зокрема встановлюються наступні нормативи.

Максимальна тривалість щоденного періоду керування транспортним засобом одним водієм не може перевищувати дев’яти годин.

Не більше двох разів протягом одного календарного тижня щоденний період керування може бути продовжений до десяти годин.

Загальна тривалість часу керування водієм протягом одного календарного тижня не може перевищувати п’ятдесяти шести годин.

Загальна тривалість часу керування водієм протягом будь-яких двох послідовних календарних тижнів не може перевищувати дев’яноста годин.

Під час керування транспортним засобом водій не повинен переривати запис часу керування та інших видів діяльності, що фіксуються контрольним пристроєм (тахографом), за винятком випадків, пов’язаних з безпекою дорожнього руху, усуненням загрози життю чи здоров’ю людей, ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод або технічних несправностей транспортного засобу.

У разі якщо транспортний засіб керується послідовно двома або більше водіями в рамках одного рейсу, ці имоги застосовуються до кожного водія окремо. У такому разі період, протягом якого один водій керує транспортним засобом, а інший знаходиться у транспортному засобі і готовий приступити до керування, але не виконує іншої роботи, може зараховуватися до робочого часу останнього.

Водій після періоду безперервного керування транспортним засобом тривалістю не більше чотирьох годин тридцяти хвилин зобов’язаний зробити перерву загальною тривалістю не менше сорока п’яти хвилин, якщо він не розпочинає період щоденного або щотижневого відпочинку.

Перерва може бути поділена на дві частини, кожна з яких повинна становити безперервний період, причому перша частина має бути не меншою п’ятнадцяти хвилин, а друга – не меншою тридцяти хвилин.

У цьому разі загальна тривалість перерви повинна становити не менше сорока п’яти хвилин, а перерви мають бути розподілені таким чином, щоб не допустити перевищення встановленої тривалості безперервного керування транспортним засобом. Під час перерви водій не повинен виконувати іншу роботу, пов’язану з перевезенням, та має використовувати цей час виключно для відпочинку, харчування або особистих потреб. Перерви не зараховуються до щоденних або щотижневих періодів відпочинку.

Водій зобов’язаний протягом кожного будь-якого двадцятичотиригодинного проміжку часу, що відлічується від закінчення попереднього щоденного або щотижневого періоду відпочинку, отримати щоденний період відпочинку.

Регулярний щоденний період відпочинку становить не менше одинадцяти годин безперервно. Як альтернатива, такий регулярний щоденний період відпочинку може бути поділений на два окремі періоди, перший з яких становить не менше трьох годин безперервно, а другий – не менше дев’яти годин безперервно; у такому разі загальна тривалість щоденного відпочинку дорівнює щонайменше дванадцяти годинам.

Скорочений щоденний період відпочинку становить не менше дев’яти годин безперервно, але менше одинадцяти годин, і може застосовуватися не більше трьох разів між двома послідовними щотижневими періодами відпочинку.

Протягом кожного календарного тижня водій зобов’язаний отримати один щотижневий період відпочинку тривалістю не менше сорока п’яти годин або один регулярний щотижневий період відпочинку та один скорочений щотижневий період відпочинку тривалістю не менше двадцяти чотирьох годин, за умови надання компенсації скорочення в додатковий період відпочинку, що приєднується до іншого періоду відпочинку тривалістю не менше дев’яти годин.

Не допускається проведення регулярного щотижневого періоду відпочинку водієм у кабіні транспортного засобу. Скорочений щотижневий період відпочинку може проводитися в кабіні транспортного засобу за умови наявності відповідних спальних місць та дотримання вимог щодо стоянки транспортного засобу у безпечному та призначеному для цього місці.

Експерти вже критикують розширення обов’язкового оснащення тахографами на внутрішні перевезення. Зараз тахографи обов’язкові переважно для міжнародних рейсів та нічних пасажирських автобусів. Проект же вводить вимогу для більшості комерційних транспортних засобів масою понад 3,5 т або з понад 9 пасажирами — без змін у чинних статтях Закону, що створює певну невідповідність між чинними нормами та положеннями проекту.

Фахівці також звертають увагу на неузгодженість з уже чинним Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв (наказ № 340 від 2010 року), яке базується на тих самих європейських нормах, але має власну термінологію та підходи. Запровадження паралельних понять («мобільний працівник», «інша робота» тощо) без чіткого співвідношення з чинними нормами може призвести до правової плутанини.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.