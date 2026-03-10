ФОПи отримали можливість подати заяву про втрату доходу через війну

У Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для ФОПів.

ФОПи, які втратили дохід від бізнесу, можуть подати заяву про збитки до міжнародного Реєстру збитків.

Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) у новій категорії — А3.5 «Втрата приватного підприємництва».

Хто може подати заяву

Як зазначили у Мінекономіки, заяву можуть подати ФОПи, які втратили прибуток або змушені були припинити фактичну діяльність після 24 лютого 2022 року внаслідок:

бойових дій або окупації (зупинка роботи через небезпеку);

руйнування майна (пошкодження приміщення або обладнання);

вимушеного переїзду в інший регіон чи за кордон;

захисту країни (власник був мобілізований або пішов добровольцем до Сил оборони);

економічних факторів (критичне зниження попиту через війну).

Що можна задекларувати

Категорія охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток.

Як подати заяву

Послуга вже доступна на порталі Дія. Для заповнення вам знадобляться:

докази зупинки діяльності (документи про руйнування, окупацію тощо);

інформація про доходи та підтвердження суми збитків;

підтвердження спеціального статусу (наприклад, посвідчення військового, якщо це стало причиною припинення бізнесу).

Зазначається, що фінансова звітність, подана до податкових органів, буде доступна в електронному вигляді безпосередньо під час процесу подання заяви. Також можна надати інші документи та інформацію про втрачені через російську агресію прибутки, фактичну зупинку діяльності, та будь-які інші докази на підтримку заяви.

