Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Сьогодні, 10 березня, після 19-місячної перерви розпочав свою роботу ХХ черговий з’їзд суддів України. Це другий етап з'їзду, що триватиме три дні, з 10 по 12 березня 2026 року.

Це не просто чергові збори — це подія, на яку судова система чекала майже два роки. У залі панує максимальна концентрація: понад сотні делегатів з усіх куточків країни з’їхалися до столиці, щоб вирішити долю ключових органів суддівського врядування.

Впродовж цих трьох днів делегати планують призначити суддів Конституційного Суду України та проголосувати за оновлений склад Ради суддів України та обрати двох членів Вищої Ради правосуддя за квотою З’їзду.

Що ховається за лаштунками З’їзду:

Відкриття та організація: З’їзд відкриває голова Ради суддів України Богдан Моніч. Одразу формуються всі робочі органи процесу: президія, секретаріат та лічильні комісії. Саме від останніх залежить точність кожного голосу.

Порядок денний: На столі — не лише звіти. Ключове: обрання двох нових членів ВРП, та заповнення вакансій, від яких залежить дієздатність конституційного органу. Прийняття нового регламенту З’їзду, вирішення питань кадрового та фінансового забезпечення.

Дискусії: Делегати не просто будуть заслуховувати звіти ВККС та ДСА. В кулуарах та на трибуні будуть обговорювати усе: від бронювання суддів та працівників апаратів до фінансового забезпечення судів, що працюють під обстрілами.

Голосування: Обрання членів ВРП та суддів КСУ проходить за зачиненими кабінами.

Цифровий слід: Кожне слово, кожен виступ та кожна суперечка фіксуються технічними засобами. Прозорість — понад усе, адже всі матеріали згодом будуть доступні на порталі rsu.gov.ua

«Судово-юридична газета» стежитиме за процесом та інформуватиме читачів про всі важливі рішення та події З’їзду.

