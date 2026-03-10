  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

10:28, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів
Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьогодні, 10 березня, після 19-місячної перерви розпочав свою роботу ХХ черговий з’їзд суддів України. Це другий етап з'їзду, що триватиме три дні, з 10 по 12 березня 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Це не просто чергові збори — це подія, на яку судова система чекала майже два роки. У залі панує максимальна концентрація: понад сотні делегатів з усіх куточків країни з’їхалися до столиці, щоб вирішити долю ключових органів суддівського врядування.

Впродовж цих трьох днів делегати планують призначити суддів Конституційного Суду України та проголосувати за оновлений склад Ради суддів України та обрати двох членів Вищої Ради правосуддя за квотою З’їзду.

Що ховається за лаштунками З’їзду:

Відкриття та організація: З’їзд відкриває голова Ради суддів України Богдан Моніч. Одразу формуються всі робочі органи процесу: президія, секретаріат та лічильні комісії. Саме від останніх залежить точність кожного голосу.

Порядок денний: На столі — не лише звіти. Ключове: обрання двох нових членів ВРП, та заповнення вакансій, від яких залежить дієздатність конституційного органу. Прийняття нового регламенту З’їзду, вирішення питань кадрового та фінансового забезпечення.

Дискусії: Делегати не просто будуть заслуховувати звіти ВККС та ДСА. В кулуарах та на трибуні будуть обговорювати усе: від бронювання суддів та працівників апаратів до фінансового забезпечення судів, що працюють під обстрілами.

Голосування: Обрання членів ВРП та суддів КСУ проходить за зачиненими кабінами.

Цифровий слід: Кожне слово, кожен виступ та кожна суперечка фіксуються технічними засобами. Прозорість — понад усе, адже всі матеріали згодом будуть доступні на порталі rsu.gov.ua

«Судово-юридична газета» стежитиме за процесом та інформуватиме читачів про всі важливі рішення та події З’їзду. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Україна легалізує механізм притягнення до відповідальності за підкуп іноземних посадовців

Законопроєкт пропонує привести антикорупційні норми у відповідність до міжнародних правил.

ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

ВККС та добір суддів: масштаби процедури, дефіцит кадрів і організаційні виклики

Діяльність ВККС: масштабний добір на посади суддів місцевих судів триває.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]