Розбили скло авто та побили військових: поліція відкрила справу через напад на співробітників ТЦК на Волині

У поліції зазначили, що встановили усіх учасників інциденту — це жителі Камінь-Каширського району.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Волинській області група цивільних осіб вчинила напад і застосувала силу до військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки, щоб звільнити чоловіка, якого везли до ТЦК.

Згодом поліція Волинської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту між військовослужбовцями обласного територіального центру комплектування і цивільними.

«Конфлікт трапився 8 березня на Камінь-Каширщині. Під час доставлення військовослужбовцями ТЦК і СП військовозобов’язаної особи їхній автомобіль наздогнали цивільні й заблокували рух. Чоловіки розбили скло службового транспортного засобу, нанесли ушкодження військовослужбовцям і силоміць витягли громадянина, який підлягав призову, однак ухилявся від служби», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що слідчо-оперативна група, яка працювала на місці, встановила усіх учасників інциденту: це жителі Камінь-Каширського району.

Провадження розслідують за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

