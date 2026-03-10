Чи подорожчають продукти через пальне: відповідь Мінагрополітики

У Мінагрополітики пояснили, як зростання цін на пальне вплине на продукти.

У Мінагрополітики вважають, що зростання цін на пальне матиме обмежений вплив на вартість продуктів харчування. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

За його словами, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі подорожчання пального ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости на 1–2%, що не є критичним фактором для ринку.

Висоцький також зазначив, що аграрії забезпечені пальним для проведення весняної посівної кампанії, адже значну частину ресурсу закупили заздалегідь.

Водночас початок польових робіт може трохи зміститися через промерзання ґрунту. За словами посадовця, посівна кампанія розпочнеться приблизно на один-два тижні пізніше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Сторони скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини.

