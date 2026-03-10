Подорожают ли продукты из-за горючего: ответ Минагрополитики

В Минагрополитики объяснили, как рост цен на топливо повлияет на продукты.

В Минагрополитики считают, что рост цен на топливо окажет ограниченное влияние на стоимость продуктов питания. Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, в структуре себестоимости аграрной продукции расходы на топливо составляют примерно 10–15%. Поэтому даже в случае подорожания топлива цены на продукты аграрного сектора могут вырасти на 1–2%, что не является критическим фактором для рынка.

Высоцкий также отметил, что аграрии обеспечены топливом для проведения весенней посевной кампании, поскольку значительную часть ресурса закупили заранее.

В то же время начало полевых работ может немного сместиться из-за промерзания почвы. По словам чиновника, посевная кампания начнется примерно на одну-две недели позже, чем обычно.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов. Стороны скоординировали дальнейшие действия в связи с текущей ситуацией на топливном рынке, которая имеет преимущественно внешние причины.

