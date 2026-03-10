  1. В Украине

Подорожают ли продукты из-за горючего: ответ Минагрополитики

09:08, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минагрополитики объяснили, как рост цен на топливо повлияет на продукты.
Подорожают ли продукты из-за горючего: ответ Минагрополитики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минагрополитики считают, что рост цен на топливо окажет ограниченное влияние на стоимость продуктов питания. Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в структуре себестоимости аграрной продукции расходы на топливо составляют примерно 10–15%. Поэтому даже в случае подорожания топлива цены на продукты аграрного сектора могут вырасти на 1–2%, что не является критическим фактором для рынка.

Высоцкий также отметил, что аграрии обеспечены топливом для проведения весенней посевной кампании, поскольку значительную часть ресурса закупили заранее.

В то же время начало полевых работ может немного сместиться из-за промерзания почвы. По словам чиновника, посевная кампания начнется примерно на одну-две недели позже, чем обычно.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов. Стороны скоординировали дальнейшие действия в связи с текущей ситуацией на топливном рынке, которая имеет преимущественно внешние причины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минагрополитики продукты цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина легализует механизм привлечения к ответственности за подкуп иностранных чиновников

Законопроект предлагает привести антикоррупционные нормы в соответствие с международными правилами.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]