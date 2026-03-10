  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Подлежит ли возмещению материальный ущерб, причиненный применением неконституционной нормы — постановление ОП КАС ВС

15:08, 10 марта 2026
ОП КАС ВС: ущерб, причиненный неконституционным актом, возникает в период, когда акт действовал и еще не был признан неконституционным, то есть в прошлом, поскольку нельзя причинить ущерб неконституционным актом после того, как он по решению КСУ утратил силу.
Отсутствие специального закона, который устанавливает порядок возмещения ущерба, причиненного неконституционным актом, не освобождает государство от обязанности осуществить такую компенсацию и не может быть основанием для отказа в удовлетворении иска, поданного на основании ч. 3 ст. 152 Конституции Украины, поскольку нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия и не допускают сужения содержания и объема конституционных прав лица вследствие бездействия законодателя.

К такому выводу пришла объединенная палата КАС ВС по делу о взыскании с Государства Украина материального ущерба в виде недополученной части заработной платы истца, причиненного положениями п. 26 разд. VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины, которые признаны неконституционными согласно Решению Конституционного Суда Украины от 26 марта 2020 года № 6-р/2020.

Объединенная палата отметила, что по своей правовой природе признание Конституционным Судом Украины неконституционности закона, других актов или их отдельных положений указывает на то, что они противоречили нормам Основного Закона с момента их принятия. Принятие решения Конституционного Суда Украины не создает юридического факта неконституционности, таким решением лишь признается наличие или отсутствие такого факта, который возник в момент принятия неконституционного акта. Со дня принятия решения Конституционным Судом Украины, если иной срок не указан в самом решении, неконституционные акты лишь утрачивают силу.

То есть ущерб, причиненный неконституционным актом, возникает в период, когда акт действовал и еще не был признан неконституционным, то есть в прошлом, поскольку нельзя причинить ущерб неконституционным актом после того, как он по решению Конституционного Суда Украины утратил силу. Причинение ущерба всегда происходит вследствие уже принятого и примененного в прошлом к лицу неконституционного акта.

Также Верховный Суд отметил, что положения ч. 3 ст. 152 Конституции Украины содержат ссылку на специальный закон, а потому возмещение ущерба, причиненного актами и действиями, признанными неконституционными, не должно осуществляться в ином, чем установленный законом, порядке. Вместе с тем закон, который бы устанавливал порядок возмещения государством материального или морального ущерба, причиненного актами и действиями, признанными неконституционными, на момент рассмотрения этого дела, несмотря на требования ст. 152 Конституции Украины, не принят. В то же время государство должно принимать меры для восстановления признанных им и нарушенных по его вине прав, свобод и законных интересов человека.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что истец имеет право инициировать перед судом вопрос о возмещении ущерба на основании ч. 3 ст. 152 Конституции Украины и на возмещение такого ущерба при условии установления факта его причинения по результатам оценки судом последствий такого неконституционного регулирования.

С постановлением Объединенной палаты КАС ВС от 24 февраля 2026 года по делу № 160/6949/20 (производство № К/9901/4565/21) можно ознакомиться по ссылке.

суд судья решение суда судебная практика КАС ВС

