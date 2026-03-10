  1. В Украине

В «Резерв+» произошел сбой: пользователи не могут войти в приложение

14:14, 10 марта 2026
10 марта наблюдается сбой в работе приложения для военнообязанных.
В работе мобильного приложения «Резерв+» 10 марта зафиксировали технический сбой. Пользователи сообщают, что не могут войти в систему или получить доступ к своим данным.

При попытке открыть приложение данные не загружаются, а часть функций остается недоступной.

Вместо информации приложение показывает сообщение о технической ошибке. В частности, пользователи видят уведомление: «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

В настоящее время данные в приложении у многих пользователей не отображаются, а вход в систему работает нестабильно.

Резерв+

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Поехал за янтарем — вернулся со штрафом: как суд на Ровенщине наказал старателя с мотопомпой

Суд оштрафовал нарушителя на 51 000 грн за попытку гидроразмыва почвы на Полесье.

Комитет ВР по евроинтеграции рассмотрит новые правила использования тахографов и отдыха водителей

Законопроект устанавливает жесткие лимиты времени управления и отдыха водителей, чтобы приблизить украинские стандарты к европейским.

Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

