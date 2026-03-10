В «Резерв+» произошел сбой: пользователи не могут войти в приложение

10 марта наблюдается сбой в работе приложения для военнообязанных.

В работе мобильного приложения «Резерв+» 10 марта зафиксировали технический сбой. Пользователи сообщают, что не могут войти в систему или получить доступ к своим данным.

При попытке открыть приложение данные не загружаются, а часть функций остается недоступной.

Вместо информации приложение показывает сообщение о технической ошибке. В частности, пользователи видят уведомление: «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

В настоящее время данные в приложении у многих пользователей не отображаются, а вход в систему работает нестабильно.

