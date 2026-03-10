  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украина присоединяется к международной конвенции против подкупа иностранных должностных лиц — решение Рады

13:11, 10 марта 2026
Украина усиливает международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции.
Верховная Рада 10 марта приняла Закон Украины «О присоединении Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях». Речь идет о законопроекте № 0367.

Как отмечают в парламенте, целью акта является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для предоставления согласия Украины на обязательность для нее Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Конвенция является одним из основополагающих международных инструментов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, который устанавливает высокие антикоррупционные стандарты, необходимые для приближения Украины к членству в Европейском Союзе.

Присоединение к Конвенции демонстрирует стремление Украины к имплементации в национальное законодательство важных международных стандартов в борьбе с коррупцией.

Конвенция устанавливает требование к сторонам принимать необходимые меры для криминализации умышленного предложения, обещания или предоставления любой неправомерной материальной или иной выгоды непосредственно или через посредников иностранному должностному лицу для него самого или третьего лица с тем, чтобы оно совершило действия или воздержалось от их совершения в связи с выполнением своих служебных обязанностей с целью получения или сохранения деловой или иной неправомерной выгоды при осуществлении международных деловых операций.

Также Конвенция предусматривает введение в национальном законодательстве ответственности юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц и установление надлежащего и строгого наказания за такие правонарушения.

