Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз проведет очередное заседание, на котором рассмотрит Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно урегулирования процедуры избрания (назначения) судей на административные должности и увольнения с этих должностей (8296 от 21.12.2022, н. д. Дырдин М. Е., Павлиш П. В. и другие), а также альтернативный ему проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования процедуры избрания судей на административные должности и увольнения с этих должностей (8296-1 от 04.01.2023, н. д. Мамка Г. М.).

Проектом закона предлагается усовершенствовать порядок избрания председателей судов, предусмотрев возможность назначения их председателем Верховного суда в случае, если собрание судей самостоятельно не может избрать кандидатов на административные должности в течение двух месяцев с момента возникновения вакантной должности.

Также представлен иной подход к количеству голосов судей соответствующего суда во время тайного голосования и альтернативный вариант возможности досрочного увольнения судей с административных должностей. Собрание судей соответствующего суда выбирает кандидата (или нескольких кандидатов) путем тайного голосования. Для победы достаточно одной трети голосов от фактического количества судей.

Законопроектом расширены основания прекращения полномочий судьи на административной должности и установлены ограничения относительно пребывания судьи на административной должности. Даже временное отстранение судьи от осуществления правосудия (например, во время дисциплинарного производства или квалификационного оценивания) становится автоматическим основанием для прекращения его полномочий на административной должности. Судья не может занимать одну и ту же должность более двух сроков подряд (четыре года на один срок). При этом предыдущий стаж на этой должности учитывается. Если судью уволили с админдолжности досрочно (не по собственному заявлению), он не имеет права претендовать на руководящие должности в любых судах в течение следующих трех лет.

Проектом закона также предусмотрена возможность продления срока полномочий действующего судьи на административной должности на срок действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены в период действия военного положения в территориальной общине, на территории которой велись или ведутся боевые действия, и на выборах на административные должности в судах, где ни один из судей соответствующего суда не изъявил желания занимать такую должность.

Необходимость законопроекта инициаторы объясняют тем, что на практике выборы председателей и их заместителей засвидетельствовали, что в некоторых судах «зависимость» претендента на административную должность от коллектива, закрепленная законодателем, привела к затягиванию процесса избрания руководства суда и другим негативным последствиям, так как в случае конфронтации между судьями в коллективе возникают противоречия относительно определенных кандидатур и даты собрания, вследствие чего невозможно обеспечить присутствие во время голосования большинства от количества судей, работающих в соответствующем суде.

Еще одной проблемой, возникающей в процессе избрания судьи на административную должность, является наличие возможности быть переизбранным на административную должность даже после окончания предельного срока в два срока подряд, так как действующее законодательство не содержит механизма предотвращения манипулирования данной нормой.

Депутаты отмечают, что вследствие произвольного толкования положений законодательства неизменным осталось руководство подавляющего большинства судов и фактически одни и те же лица занимают должности председателей судов более 10–12 лет. К примеру, в Днепровском районном суде города Киева одно лицо исполняло полномочия председателя суда с 1988 по 2020 год (32 года), а в хозяйственном суде Черновицкой области — с 1992 по 2020 год (28 лет).

Из изложенного выше усматривается необходимым внести изменения в законодательство касательно установления невозможности занятия одним и тем же лицом административной должности председателя суда два срока подряд, независимо от того, когда и в соответствии с каким законом оно было избрано (назначено) на эту должность, если иное не предусмотрено законом.

С другой стороны, на практике существует проблема относительно избрания судей на административные должности. Возникают также проблемы с досрочным увольнением судей с административных должностей, так как за такое решение должны проголосовать либо две трети, либо большинство (в зависимости от судебной инстанции) от общего количества судей соответствующего суда, но, как показывает практика, председатели судов или их заместители всячески пытаются влиять на решения судей, чтобы последние «правильно голосовали» или вообще не являлись на голосование. Поэтому, для того чтобы в будущем избежать таких ситуаций, целесообразно предусмотреть в законодательстве дополнительный механизм досрочного увольнения судей с административных должностей.

Исследуя законопроект, специалисты Главного научно-экспертного управления обратили внимание, что назначение судей на административные должности Председателем Верховного Суда выходит за пределы его полномочий, определенных Законом.

Также может сложиться ситуация, при которой для принятия Председателем Верховного Суда решения о досрочном увольнении отдельных судей будет достаточно инициативы лишь нескольких судей соответствующего суда.

Кроме того, в случае внесения предложенных проектом изменений неполнота информации, выявленная при проведении квалификационного оценивания, станет основанием для прекращения полномочий судьи на административной должности даже в случае принятия Высшей квалификационной комиссией судей Украины решения о...

Одновременно в законопроекте не детализировано количество раз, сколько должно созываться собрание судей в течение двух месяцев до передачи данного вопроса для решения Председателю Верховного Суда в случае неизбрания председателя кассационного суда с первого раза. То есть не исключено, что если с первого раза соответствующий вопрос не будет решен, это автоматически повлечет за собой передачу его для решения Председателю Верховного Суда.

Автор: Тарас Лученко

