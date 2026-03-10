Могут ли иностранцы сдать экзамен на уровень владения государственным языком за пределами территории Украины в дистанционной форме

Экзамен на уровень владения государственным языком для получения гражданства проводится по графику, который утверждает Комиссия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по стандартам государственного языка отвечает на актуальные вопросы относительно экзамена на уровень владения государственным языком для получения гражданства.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (далее — Закон) и Порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком (далее — Порядок) иностранцы и лица без гражданства, которые намерены получить гражданство Украины, обязаны сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Могут ли иностранцы и лица без гражданства, которые намерены получить гражданство Украины, сдать экзамен на уровень владения государственным языком за пределами территории Украины в дистанционной форме?

Нет. Законом и Порядком такая возможность не предусмотрена. Претендент обязан лично прибыть в определенное место проведения экзамена в уполномоченном учреждении в Украине. Экзамен проходит в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена через информационно-коммуникационную систему «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком». Требования к уполномоченным учреждениям, которые назначает Комиссия, определены в Порядке назначения уполномоченных учреждений.

Для регистрации на экзамен претендент использует свой электронный кабинет на официальном веб-сайте Комиссии. Там также размещена информация о проведении экзамена, образцы заданий и ориентировочный перечень вопросов для устной части. Экзамены проводят по графику, который утверждает Комиссия.

Есть ли требования относительно количества зарегистрированных на экзамен на уровень владения государственным языком иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены получить гражданство Украины?

Нет. В соответствии с Порядком назначения уполномоченных учреждений уполномоченное учреждение обязано обеспечить свободный доступ и соответствующие условия для каждого претендента, поэтому экзамен проводят независимо от наполненности аудитории, в том числе и для одного человека. В случае регистрации только одного человека экзамен проводится в общем порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.