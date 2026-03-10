  1. В Украине

Могут ли иностранцы сдать экзамен на уровень владения государственным языком за пределами территории Украины в дистанционной форме

09:26, 10 марта 2026
Экзамен на уровень владения государственным языком для получения гражданства проводится по графику, который утверждает Комиссия.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка отвечает на актуальные вопросы относительно экзамена на уровень владения государственным языком для получения гражданства.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (далее — Закон) и Порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком (далее — Порядок) иностранцы и лица без гражданства, которые намерены получить гражданство Украины, обязаны сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Могут ли иностранцы и лица без гражданства, которые намерены получить гражданство Украины, сдать экзамен на уровень владения государственным языком за пределами территории Украины в дистанционной форме?

Нет. Законом и Порядком такая возможность не предусмотрена. Претендент обязан лично прибыть в определенное место проведения экзамена в уполномоченном учреждении в Украине. Экзамен проходит в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена через информационно-коммуникационную систему «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком». Требования к уполномоченным учреждениям, которые назначает Комиссия, определены в Порядке назначения уполномоченных учреждений.

Для регистрации на экзамен претендент использует свой электронный кабинет на официальном веб-сайте Комиссии. Там также размещена информация о проведении экзамена, образцы заданий и ориентировочный перечень вопросов для устной части. Экзамены проводят по графику, который утверждает Комиссия.

Есть ли требования относительно количества зарегистрированных на экзамен на уровень владения государственным языком иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены получить гражданство Украины?

Нет. В соответствии с Порядком назначения уполномоченных учреждений уполномоченное учреждение обязано обеспечить свободный доступ и соответствующие условия для каждого претендента, поэтому экзамен проводят независимо от наполненности аудитории, в том числе и для одного человека. В случае регистрации только одного человека экзамен проводится в общем порядке.

язык

Лента новостей

Блоги
Публикации
