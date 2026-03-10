БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

Исполнение решений Европейского суда по правам человека является обязанностью государства и важным элементом функционирования национальной системы правосудия. Особенно это касается уголовных производств, в которых установленные ЕСПЧ нарушения могли повлиять на результат судебного рассмотрения.

В постановлении № 686/23636/13-к Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос пересмотра приговора по исключительным обстоятельствам после того, как ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 и пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд определил, что при таких обстоятельствах надлежащим способом восстановления прав лица может быть отмена судебных решений и новый рассмотрение уголовного дела.

Обстоятельства дела

Приговором городского районного суда женщина была признана виновной в совершении особо тяжких преступлений и ей назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Она была осуждена по пунктам 1, 2, 4, 6, 9, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и части 4 статьи 187 УК Украины. Эти нормы предусматривают ответственность за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, в частности совершённое из корыстных мотивов, с особой жестокостью, в отношении малолетнего лица и с целью скрыть другое преступление, а также за разбой, сопряжённый с причинением тяжких телесных повреждений.

Суды установили, что в 2013 году осуждённая вместе с соучастником прибыли в квартиру потерпевшей, где находилась женщина со своим малолетним сыном.

В квартире нападавшие применили к потерпевшей физическое насилие и требовали передать им денежные средства. После отказа женщины выполнить требование они связали ей руки, вставили кляп в рот и начали душить ремнём. В дальнейшем соучастник удерживал потерпевшую, прижимая её к кровати, а осуждённая нанесла ей не менее одиннадцати ножевых ранений в шею, от которых женщина умерла.

С целью скрыть совершённое преступление соучастники также убили малолетнего сына потерпевшей, находившегося в квартире. После совершения преступлений они завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 1700 грн.

Апелляционный суд и суд кассационной инстанции оставили приговор без изменений.

Позднее, в октябре 2025 года Европейский суд по правам человека в деле «Одаренко против Украины» установил нарушения в отношении заявительницы, в частности нарушение материального и процессуального аспектов статьи 3 Конвенции в связи с жестоким обращением со стороны сотрудников милиции и неэффективным расследованием её жалоб, а также нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции относительно права на справедливое судебное разбирательство.

В связи с этим ЕСПЧ присудил заявительнице 10 000 евро компенсации морального вреда и 1500 евро компенсации судебных расходов.

После этого осуждённая и её адвокат обратились в Большую Палату Верховного Суда с заявлениями о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам.

Позиция Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что согласно статье 46 Конвенции государства обязаны исполнять окончательные решения ЕСПЧ. Одним из способов исполнения таких решений является применение мер индивидуального характера, направленных на восстановление предыдущего юридического положения лица (restitutio in integrum).

В соответствии с Законом Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» такой мерой может быть повторное рассмотрение дела или возобновление производства.

Анализируя решение ЕСПЧ по делу «Одаренко против Украины», Верховный Суд обратил внимание на характер установленных нарушений. ЕСПЧ пришёл к выводу, что заявительница подверглась жестокому обращению со стороны сотрудников милиции, а национальные органы власти не обеспечили эффективного расследования её жалоб.

Суд также отметил, что государство должно предоставить убедительное объяснение происхождения телесных повреждений, полученных лицом во время пребывания под контролем правоохранительных органов. В данном деле такого объяснения предоставлено не было.

Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул, что использование в уголовном производстве доказательств, полученных в результате пыток или жестокого обращения, делает всё производство в целом несправедливым. Это правило применяется независимо от доказательной силы таких доказательств и независимо от того, были ли они решающими для осуждения лица.

В деле заявительницы национальные суды признали допустимыми показания, полученные во время следственного эксперимента после жестокого обращения. По выводам ЕСПЧ, это поставило под сомнение справедливость всего уголовного производства.

С учётом характера установленных нарушений Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что они представляют собой существенные процессуальные ошибки, которые повлияли на результат уголовного производства и не могут быть устранены иным способом, кроме повторного рассмотрения дела судом первой инстанции.

Отдельно Суд отметил, что удовлетворение заявления осуждённой даёт основания для принятия решения также в пользу другого осуждённого — её соучастника, поскольку они были осуждены за совершение преступлений по предварительному сговору группой лиц, а установленные ЕСПЧ нарушения ставят под сомнение справедливость всего производства. Даже несмотря на то, что он самостоятельно не обращался с заявлением о пересмотре.

В результате Большая Палата Верховного Суда отменила приговор суда первой инстанции и последующие судебные решения и назначила новый рассмотрение дела. До начала нового рассмотрения обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что установление ЕСПЧ нарушений статьи 3 и статьи 6 Конвенции, которые повлияли на справедливость уголовного производства, может быть основанием для отмены приговора и нового рассмотрения уголовного дела.

Суд подчеркнул, что использование доказательств, полученных в результате пыток или жестокого обращения, делает уголовное производство несправедливым независимо от их значения для доказательства вины, а восстановление прав лица в таких случаях возможно путем повторного рассмотрения дела с соблюдением гарантий справедливого суда.

