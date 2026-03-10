Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве сегодня начнется XX очередной съезд судей Украины, который, без преувеличения, для юридического сообщества можно назвать долгожданным после 19 месяцев перерыва. Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание членов Высшего совета правосудия на две вакантные должности. Как уже писала «Судебно-юридическая газета», избрание двух членов Высшего совета правосудия по квоте съезда необходимо для обеспечения полномочности дисциплинарных палат ВСП и реализации его функций.

Совет судей Украины сообщал, что собеседования с кандидатами на эти должности были завершены в декабре 2025 года. По их результатам Этический совет сформировал перечень лиц, рекомендованных для избрания съездом. Процесс отбора включал тщательную проверку профессиональных компетенций, этических стандартов и отсутствия коррупционных рисков, в соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия». Такими, что соответствуют установленным критериям для занятия должности члена ВСП от съезда судей, признаны пятеро кандидатов:

Круподеря Дмитрий Александрович

Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, доктор философии в области права. Профессиональную деятельность начал в 1997 году в органах прокуратуры, где работал на должностях помощника прокурора, прокурора отдела поддержания государственного обвинения прокуратуры Донецкой области и заместителя прокурора г. Евпатории АР Крым. В 2004–2007 годах — прокурор отдела участия прокуроров в уголовном судопроизводстве прокуратуры Донецкой области. В 2011 году назначен судьей Калининского районного суда г. Горловки Донецкой области, в 2018 году переведен в Донецкий апелляционный суд. С 2021 года является секретарем судебной палаты по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях Донецкого апелляционного суда в г. Бахмут. С октября 2022 года командирован в Днепровский апелляционный суд, где работает судьей и секретарем судебной палаты по рассмотрению уголовных дел.

Спиридонова Татьяна Викторовна

Юридическое образование получила в Хмельницком институте регионального управления и права. Работала в системе органов юстиции, в частности заместителем начальника управления — начальником отдела регистрации актов гражданского состояния Хмельницкого районного управления юстиции. В 2002 году назначена судьей Хмельницкого районного суда. С 2004 года — судья Хмельницкого горрайонного суда. В 2008 году избрана судьей этого суда бессрочно. С 2013 года работает в апелляционной инстанции: сначала в Апелляционном суде Хмельницкой области, с 2018 года — в Хмельницком апелляционном суде. В 2021–2024 годах возглавляла этот суд. С апреля 2024 года — судья Хмельницкого апелляционного суда.

Ступак Татьяна Сергеевна

Окончила Институт подготовки профессиональных судей Национального университета «Одесская юридическая академия». Работала юристом в коммунальных и частных учреждениях, в частности в медицинских центрах. В 2019–2020 годах — помощник судьи Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области. С 2020 года — судья этого же суда.

Товстолужский Олег Владимирович

Окончио Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого и Национальную академию внутренних дел Украины. Трудовую деятельность начал в 1988 году в Червонозаводском районном народном суде г. Харькова, где работал завхозом и делопроизводителем. В 1989–1991 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах, после чего в 1992–2001 годах служил в органах внутренних дел, занимая должности оперуполномоченного, следователя и руководящие должности в подразделениях МВД в Харьковской и Днепропетровской областях. 12 ноября 2002 года назначен судьей Валковского районного суда Харьковской области, в 2006 году возглавил этот суд и в 2008, 2015 и 2021 годах вновь избирался его председателем. С марта 2022 года мобилизован в Вооруженные Силы Украины.

Яворская Наталия Ивановна

Образование юриста получила в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работала судебным исполнителем и консультантом Снигиревского районного суда Николаевской области, преподавала правовые дисциплины в Херсонском кооперативном экономико-правовом колледже. В 2002–2013 годах — судья Снигиревского районного суда Николаевской области. С 2013 года — судья Городокского районного суда Львовской области, где также избиралась председателем суда на три года.

Именно из этой пятерки рекомендованных кандидатов делегаты съезда попытаются избрать двух членов Высшего совета правосудия для заполнения вакантных должностей.

«Судебно-юридическая газета» будет следить за процессом избрания новых членов ВСП от съезда судей и информировать читателей обо всех важных решениях и событиях Съезда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.