В Черкассах предпринимателя подозревают в неуплате налогов более чем на 6 млн грн

Правоохранители подозревают предпринимателя в уклонении от уплаты более 6 млн. грн. налогов — по версии следствия, он скрыл почти 30 млн. грн. дохода, подавая в налоговую декларацию недостоверные данные.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предпринимателя из Черкасс подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн. грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в 2022–2023 годах мужчина работал на упрощенной системе налогообложения, что предусматривает фиксированную ставку налога при соблюдении установленного законом лимита доходов. Однако фактические поступления предпринимателя, по версии стражей порядка, достигли почти 30 млн грн, что значительно превышает допустимый объем для такой системы.

Чтобы избежать перехода на другую систему налогообложения и уплаты налогов по более высоким ставкам, предприниматель якобы подавал в налоговую декларацию с недостоверными данными, не отражая реальный доход. В результате этого государственный бюджет недополучил более 6 млн грн налогов.

Бизнесмену объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов, подлоге документов и их использовании (ч.1 ст.212, ч.ч.1,4 ст.358 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.