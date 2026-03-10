  1. В Украине

В Черкассах предпринимателя подозревают в неуплате налогов более чем на 6 млн грн

07:36, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители подозревают предпринимателя в уклонении от уплаты более 6 млн. грн. налогов — по версии следствия, он скрыл почти 30 млн. грн. дохода, подавая в налоговую декларацию недостоверные данные.
В Черкассах предпринимателя подозревают в неуплате налогов более чем на 6 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предпринимателя из Черкасс подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн. грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в 2022–2023 годах мужчина работал на упрощенной системе налогообложения, что предусматривает фиксированную ставку налога при соблюдении установленного законом лимита доходов. Однако фактические поступления предпринимателя, по версии стражей порядка, достигли почти 30 млн грн, что значительно превышает допустимый объем для такой системы.

Чтобы избежать перехода на другую систему налогообложения и уплаты налогов по более высоким ставкам, предприниматель якобы подавал в налоговую декларацию с недостоверными данными, не отражая реальный доход. В результате этого государственный бюджет недополучил более 6 млн грн налогов.

Бизнесмену объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов, подлоге документов и их использовании (ч.1 ст.212, ч.ч.1,4 ст.358 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

налоговая Черкассы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]