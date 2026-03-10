  1. В Україні

У Черкасах підприємця підозрюють у несплаті податків на понад 6 млн грн

07:36, 10 березня 2026
Правоохоронці підозрюють підприємця в ухиленні від сплати понад 6 млн грн податків — за версією слідства, він приховав майже 30 млн грн доходу, подаючи до податкової декларації недостовірні дані.
фото: прокуратура
Підприємця з Черкас підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 6 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022–2023 роках чоловік працював на спрощеній системі оподаткування, що передбачає фіксовану ставку податку за умови дотримання встановленого законом ліміту доходів. Однак фактичні надходження підприємця, за версією правоохоронців, сягнули майже 30 млн грн, що значно перевищує допустимий обсяг для такої системи.

Щоб уникнути переходу на іншу систему оподаткування та сплати податків за вищими ставками, підприємець нібито подавав до податкової декларації з недостовірними даними, не відображаючи реальний дохід. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 6 млн грн податків.

Бізнесмену оголошено підозру в ухиленні від сплати податків, підробленні документів та їх використанні (ч.1 ст.212, ч.ч.1,4 ст.358 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

податкова Черкаси

