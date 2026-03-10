Президент затвердив угоду з Канадою про взаємну допомогу в митних справах: документ

Володимир Зеленський затвердив Угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №230/2026 про затвердження Угоди між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Як зазначається в документі, угоду було укладено 24 серпня 2025 року в Києві.

Указ підписано 9 березня 2026 року.

Згідно документу, сторони через свої митні адміністрації надають взаємну адміністративну допомогу з метою забезпечення належного застосування митного законодавства, запобігання митним правопорушенням, їх розслідування та боротьби з ними, а також для забезпечення безпеки міжнародного ланцюга постачання товарів.

