У Тернополі затримали чоловіка, який за $17 тисяч обіцяв допомогти уникнути мобілізації

Він обіцяв вплинути на медиків, щоб оформити документи для відстрочки від мобілізації.

У Тернополі правоохоронці викрили схему незаконного отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, місцевий житель вимагав 17 тисяч доларів за вплив на медиків, щоб оформити документи для уникнення призову. Про це повідомляє поліція регіону.

За інформацією правоохоронців, фігурант запевняв, що може вплинути на працівників одного з медичних закладів Тернополя. Йшлося про оформлення документів лікарсько-консультативної комісії, які б підтверджували потребу постійного стороннього догляду за близькими родичами військовозобов’язаного. Такий висновок міг стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Під час однієї із зустрічей із посередником чоловік повідомив, що за виготовлення таких документів потрібно заплатити 17 тисяч доларів. Водночас він попередив: якщо на ці умови не погодитися, «допомоги» не буде, а військовозобов’язаного одразу можуть мобілізувати.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання ним коштів.

Жителю Тернополя слідчі поліції уже повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

