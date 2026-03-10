ВККС та добір суддів: масштаби процедури, дефіцит кадрів і організаційні виклики

Діяльність ВККС: масштабний добір на посади суддів місцевих судів триває.

В Україні триває один із найбільших за останні роки доборів до судової системи. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить процедуру відбору кандидатів на 1800 посад суддів місцевих судів.

Подання документів для участі у доборі розпочалося 1 березня 2025 року, коли відкрилася можливість подання та підписання документів кандидатами. Участь у конкурсі виявилася безпрецедентною за масштабом — документи подали понад 9 тисяч правників, а станом на липень 2025 року тестування проходили 8432 кандидати.

Цей добір став найбільшим у сучасній історії судової системи України. Для порівняння, попередній конкурс, який проводився у 2017 році, передбачав приблизно 700 вакантних посад, а заявки тоді подали понад 5 тисяч кандидатів.

За даними ВККС станом на 2 березня 2026 року у місцевих судах налічується 4924 посади, з яких зайнято 3486, а вакантними залишаються 1438.

Тривала процедура відбору

Процедура відбору передбачає проходження кандидатами кваліфікаційного іспиту, після чого формується рейтинг. Особи, які успішно складають іспит, включаються до резерву кандидатів.

Після цього переможці конкурсу зможуть брати участь у подальших конкурсах до конкретних судів, де наявні вакансії.

З огляду на значну кількість кандидатів та етапи відбору, процедура може тривати доволі довго. За оцінками експертів, лише проведення співбесід із кандидатами може зайняти понад півтора року. Раніше Комісія витратила близько чотирьох місяців, щоб провести приблизно 430 співбесід. Такий темп означає, що для співбесід із кандидатами в межах поточного добору може знадобитися значно більше часу.

Водночас ВККС одночасно проводить кілька інших важливих процедур формування суддівського корпусу. Серед них — конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, а також конкурс на 25 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Крім того, триває кваліфікаційне оцінювання чинних суддів на відповідність займаній посаді.

Виклики для судової системи

Масштабні кадрові процедури відбуваються на тлі суттєвого дефіциту суддів у судах різних інстанцій. Як вже зазначалося, станом на березень 2026 року в місцевих судах понад 1400 посад залишаються вакантними.

Такий кадровий дефіцит безпосередньо впливає на навантаження на суддів і строки розгляду справ. У багатьох судах один суддя розглядає сотні, а інколи й тисячі справ на рік. Через це розгляд окремих категорій справ може затягуватися, а громадяни та бізнес змушені довше очікувати на судові рішення. Саме тому проведення масштабного добору нових суддів розглядається як один із ключових інструментів для стабілізації роботи судової системи та зменшення навантаження на суди.

Водночас сам процес добору є складним і багаторівневим. Крім того, значна кількість кандидатів, які беруть участь у доборі зумовлює підвищене навантаження і для самої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка має перевірити документи кандидатів, організувати тестування, оцінити практичні завдання та провести співбесіди.

Водночас значна кількість кандидатів свідчить про наявність кадрового потенціалу для оновлення суддівського корпусу. У разі успішного завершення добору це може частково вирішити проблему нестачі суддів та поступово зменшити навантаження на судову систему.

Крім організаційних викликів, процедура добору супроводжується і юридичними спорами. Кандидати іноді оскаржують рішення комісії щодо недопуску до іспитів, результатів тестування або оцінювання практичних робіт. Такі справи розглядаються в адміністративних судах і стають предметом дискусій щодо прозорості та об’єктивності процедур суддівського добору.

Наприклад, у справі №9990/510/25 позивач звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі — ВККС, Комісія), у якому просив:

визнати протиправними дії ВККС щодо недопуску позивача до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання з обраної спеціалізації, у межах якої на третьому етапі кваліфікаційного іспиту позивач набрав прохідний бал та середній допустимий бал тестування щодо когнітивних здібностей, встановлений ВККС — 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали, що відповідає вимогам частини п’ятої статті 74 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»;

зобов’язати ВККС допустити позивача до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання з обраної спеціалізації, в межах якої позивач набрав прохідний бал та середній допустимий бал тестування щодо когнітивних здібностей, встановлений Комісією — 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали;

зобов’язати ВККС внести зміни до пункту 3 рішення Комісії від 19.09.2025 № 173/зп-25 та до Додатку 4 до цього рішення шляхом допуску позивача до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду;

зобов’язати Комісію визначити та оприлюднити на офіційному вебсайті графік виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду із включенням до відповідного списку позивача, який успішно склав тестування когнітивних здібностей та набрав прохідний бал;

стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору у сумі 2 422,40 грн.

Ухвалою суду від 29.10.2025 відкрито провадження у справі № 990/510/25 за позовом до ВККС про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії. Розгляд справи постановлено здійснювати у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами, у складі колегії суддів у визначеному складі, у строк, встановлений статтею 258 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд установив, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11.12.2024 № 366/зп-24 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах.

Рішенням Комісії від 11.12.2024 № 367/зп-24 оголошено прийняття від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, заяв про складання кваліфікаційного іспиту.

Позивач виявив бажання взяти участь у зазначеному доборі та був допущений до участі у ньому за результатами перевірки відповідності вимогам Закону України № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», а також допущений до складання кваліфікаційного іспиту.

Рішенням ВККС від 12.05.2025 № 105/зп-25 призначено проведення кваліфікаційного іспиту та визначено черговість його етапів:

перший етап — тестування знань з історії української державності;

другий етап — тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду;

третій етап — тестування когнітивних здібностей;

четвертий етап — виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду.

Позивач успішно склав перший та другий етапи кваліфікаційного іспиту та був допущений до третього етапу — тестування когнітивних здібностей.

Рішенням ВККС від 19.09.2025 № 173/зп-25 затверджено результати тестування когнітивних здібностей, складеного у вересні 2025 року. Згідно з додатком 1 до зазначеного рішення під порядковим номером 638 зазначено учасника — позивача, який набрав 33,47 бала та отримав результат «успішно складено».

Водночас у додатку 4 до рішення ВККС від 19.09.2025 № 173/зп-25, яким визначено список осіб, допущених до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту — виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду, позивача не включено.

Таким чином, незважаючи на встановлений у рішенні Комісії результат третього етапу кваліфікаційного іспиту, позивача не включено до переліку осіб, допущених до наступного етапу. Не погоджуючись із такими діями (бездіяльністю) відповідача, що полягають у невключенні позивача до відповідного списку допущених до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту, позивач звернувся до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Суд проаналізував положення статті 74 Закону № 1402-VIII та дійшов висновку, що Комісія наділена повноваженнями встановлювати середній допустимий та прохідний бали з урахуванням кількості посад, щодо яких оголошено добір. Закон не ототожнює ці категорії, а передбачає їх самостійне правове значення.

Встановлено, що середній допустимий бал визначає мінімальний рівень успішності проходження тестування, тоді як прохідний бал формується з урахуванням рейтингу кандидатів, кількості вакантних посад та обмежень щодо допуску до наступного етапу.

Суд установив, що Комісія визначила прохідний бал третього етапу з урахуванням кількості вакантних посад та обмеженої кількості осіб, які можуть бути допущені до наступного етапу. Прохідний бал для відповідної спеціалізації визначено у розмірі 34,69 бала. Особа, яка звернулася до суду, набрала 33,47 бала, що є нижчим за встановлений прохідний бал. Таким чином, підстави для включення її до переліку осіб, допущених до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту, відсутні.

Суд ухвалив відмовити у задоволенні позову до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії повністю.

Цей добір суддів є частиною ширшої судової реформи, яка стикається з численними викликами, такими як перевантаження судів справами, гострий кадровий дефіцит та недофінансування. Ці проблеми накопичувалися роками і вимагають комплексного вирішення для забезпечення незалежності та ефективності судової влади. Важливість добору полягає в тому, що він може стати ключовим кроком до оновлення суддівського корпусу, зменшення навантаження на суди та відновлення довіри суспільства до правосуддя.

Саме ці питання будуть у фокусі уваги під час XX чергового з’їзду суддів України, який розпочнеться сьогодні та триватиме до 12 березня 2026 року включно. Серед пунктів порядку денного — інформація від ВККС про її діяльність, що ймовірно включатиме аспекти добору суддів.

«Судово-юридична газета» уважно стежитиме за основними подіями Зʼїзду та інформуватиме читачів про ключові рішення.

