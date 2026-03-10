Трамп заявив про намір послабити частину нафтових санкцій через стрибок світових цін

Президент США не уточнив про які саме держави йдеться.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати частину санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором, на тлі різкого зростання світових цін через ситуацію на сході.

За словами Трампа, Вашингтон розглядає можливість тимчасово зняти деякі обмеження щодо окремих країн, щоб стабілізувати ситуацію на нафтовому ринку.

«У нас є санкції щодо деяких країн. Ми плануємо їх скасувати, поки ціни не стабілізуються. А далі — хто знає, можливо, нам навіть не доведеться вводити їх знову», — зазначив президент США, не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Трамп також підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть знизити ціни на нафту після їхнього різкого зростання.

Також Дональд Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку.

Зазначимо, що Президент США провів розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, яку назвав «дуже хорошою».

«У мене була дуже хороша розмова з президентом Путіним. У нас було багато людей на лінії з нашого боку, з його боку. Ми говорили про Україну – це просто нескінченна боротьба», – сказав він на пресконференції у Білому домі.

