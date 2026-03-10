  1. У світі

Трамп заявив про намір послабити частину нафтових санкцій через стрибок світових цін

08:40, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США не уточнив про які саме держави йдеться.
Трамп заявив про намір послабити частину нафтових санкцій через стрибок світових цін
Фото: GettyImages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати частину санкцій, пов’язаних із нафтовим сектором, на тлі різкого зростання світових цін через ситуацію на сході.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Трампа, Вашингтон розглядає можливість тимчасово зняти деякі обмеження щодо окремих країн, щоб стабілізувати ситуацію на нафтовому ринку.

«У нас є санкції щодо деяких країн. Ми плануємо їх скасувати, поки ціни не стабілізуються. А далі — хто знає, можливо, нам навіть не доведеться вводити їх знову», — зазначив президент США, не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Трамп також підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть знизити ціни на нафту після їхнього різкого зростання.

Також Дональд Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку.

Зазначимо, що Президент США провів розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, яку назвав «дуже хорошою».

«У мене була дуже хороша розмова з президентом Путіним. У нас було багато людей на лінії з нашого боку, з його боку. Ми говорили про Україну – це просто нескінченна боротьба», – сказав він на пресконференції у Білому домі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США санкції Дональд Трамп Іран нафта ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

ВККС та добір суддів: масштаби процедури, дефіцит кадрів і організаційні виклики

Діяльність ВККС: масштабний добір на посади суддів місцевих судів триває.

З’їзд суддів України обиратиме двох членів ВРП: хто претендує на посади

Зʼїзд обиратиме членів ВРП із пʼятірки рекомендованих Етичною радою кандидатів.

Сонячні електростанції, прихований бізнес дружин та бюджет на 30 тисяч у рік: досьє претендентів на посаду суддів ВАКС

Тринадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]